Bakan Güler: Türkiye, NATO'nun Başat Aktörü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, " Türkiye'nin artık müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi ve güvenlik mimarisinin başat bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hitapta bulundu. Bakan Güler, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak maksadıyla gelmiş olduğum Brüksel'de siz kıymetli personelimizle de bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bölgesel ve küresel gerginliklerin ciddi ölçüde arttığı, pek çok bölgede çatışmaların savaşlara evrildiği, bu bağlamda tüm dünyayı derinden etkileyen kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kaotik dönem, kurulduğu günden bugüne en büyük aynı zamanda en başarılı savunma ve güvenlik paktı olan NATO'nun varlığını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir" dedi.

"Ülkemiz, kolektif yükün kendisine düşen kısmını da en iyi şekilde yerine getirmektedir"

Günümüzde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Bakan Güler, "NATO mevcut güvenlik sorunlarına yapısal ve güçlü çözümler getirebilmek için proaktif tedbirler almaktadır. Stratejik ve bir o kadar zorlu bir coğrafyada bulunan ülkemiz de risk ve tehditler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmekte, kolektif yükün kendisine düşen kısmını da en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak ittifakın harekat ve misyonlarına en çok katkıda bulunan üyeler arasında yer almaktadır" dedi.

Türkiye ekim ayında yeninde KFOR komutanlığını üstlenecek

Türkiye'nin geçen yıl devraldığı NATO KFOR (Kosova Barış Gücü) Komutanlığını, büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirten Bakan Güler, "Komutayı üstlendiğimiz süre boyunca NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışı ile hareket ettik. Halihazırda yüksek bir hassasiyet ve titizlikle KFOR Komutan Yardımcılığını da yürütmekte, bölgenin istikrarına önemli katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Bu kritik misyonun komutanlığını ekim ayında yeniden üstleneceğiz" dedi.

"Pek çok terör örgütüyle başarıyla mücadele eden ülkemizin bu çabalarına Müttefiklerimizin de destek vermesi son derece önemlidir"

Bakan Güler, "Ülkemizin NATO'ya bu şekilde katkıları devam ederken Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili meselelerde en mühim platform olmayı sürdüren NATO da ülkemizin güvenliğinde merkezi bir role sahiptir. Gerçek şu ki üyeler ne kadar güçlü olursa İttifak da o kadar güçlü olur. Bu kapsamda özellikle vurgulamam gerekirse 75'inci yılına ulaşan NATO'nun daha da güçlenmesi mühim olduğu gibi müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun hareket etmesi de bir o kadar zaruridir. Bilhassa pek çok terör örgütüyle başarıyla mücadele eden ülkemizin bu çabalarına Müttefiklerimizin de destek vermesi son derece önemlidir. Türkiye olarak NATO'nun güvenlik politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkılar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye artık güvenlik mimarisinin başat bir aktörü"

Bakan Güler, "Sizlerle bir araya gelme fırsatı bulmuşken gerek tarihi perspektifte, gerek güncel gelişmeler bağlamında önemsediğim bazı hususları paylaşmak istiyorum. Bir asır önce istiklal ve istikbali için varlık yokluk mücadelesi veren ülkemiz artık; bölgesel ve küresel meselelere karşı yürüttüğü aktif diplomasisi, seçkin, saygın, caydırıcı ve güçlü ordusu, yerli, milli ve modern savunma sanayisi ile uluslararası alanda etkin bir rol oynamaktadır" dedi.

Türkiye'nin birçok coğrafyada üstlendiği çok yönlü görevlere dikkat çeken Bakan Güler, "Türkiye'nin artık müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi ve güvenlik mimarisinin başat bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ulaştığımız bu üstün seviyeyi çok iyi anlamalı, bu gücümüzü muhafaza edip daha da üst seviyelere taşıyabilmek için her birimiz kendi alanımızda büyük bir şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.

Bakan Güler, "Bu çerçevede kahraman silah arkadaşlarınız; ülkemizin güvenliğinin sağlanmasından hudutlarımızın korunmasına, terörle mücadeleden Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin muhafazasına kadar tüm faaliyetlerini yüksek bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Sizler de burada onlarınki kadar hayati vazifeler üstleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz"

Uluslararası arenada Türkiye'nin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonunun NATO Karargahı'nda görevli personele emanet edildiğini belirten Bakan Güler, "Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz. Buradaki sorumluluklarınızla bir yandan ülkemizi ve kahraman ordumuzu en güzel şekilde temsil ederken diğer yandan da tüm dünyanın güvenli geleceğine katkılarda bulunuyorsunuz. Şüphesiz ki vazifelerinizin icrasında önemli tecrübeler kazanıyorsunuz, eminim ki daha fazlasını da kazanacaksınız. Bu tecrübeler hem kişisel olarak hem de Silahlı Kuvvetlerimizin gelişimi açısından kayda değer olacaktır" dedi.

NATO Karargahı'nda görevli personelin buradaki kazanımlarını arkadaşları ile paylaşacağını ve bunu onların da stratejik bakış açılarının gelişmesine fayda sağlayacağını aktaran Bakan Güler, "Bu nedenle sizler görev süreniz boyunca; bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, bunları çok boyutlu bir perspektifle değerlendirebilmeli, muhtemel ve çok yönlü risk ve tehditleri öngörüp derin analizler yapabilmelisiniz. Sahip olduğunuz özellikleriniz ile azminiz, kararlılığınız ve sergileyeceğiniz gayretler, sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde ifa etmenize imkan tanıyacaktır. Unutmayınız ki inançlı, planlı ve çalışkan olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacaktır. Tüm bu hususlarla birlikte milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar da sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlayacaktır" dedi.

"Birinci önceliğiniz ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması"

Personelin daima aklında bulundurması gereken en önemli hususa değinen Bakan Güler, "Üstlendiğiniz tüm görevlerinizde birinci önceliğiniz, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek itibarının gözetilmesidir. Bunun farkında olarak her türlü iş ve faaliyetinizde elinizden gelen azami gayreti gösteriniz. Daha da iyisini yapabilirim diyerek idealist ve vizyoner bir bakış açısıyla kendinizi sürekli geliştiriniz. Ayrıca vazifelerinizde başarı sağlamanız, disiplin ve iş birliğini de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla takım ruhu ve birlikte çalışabilme becerisini göz ardı etmeden ekip halinde ve dayanışma içinde hareket ediniz. Öte yandan buradaki göreviniz sırasında, diğer ülkelerin personeli ile de iyi ilişkiler geliştiriniz. Aynı şekilde hal ve hareketleriniz, kılık ve kıyafetiniz, disiplininiz ve duruşunuz herkese örnek olsun. Çalışmalarınıza şahit olan muhataplarınız, Türk askerinin yüksek ruh gücünü ve karakterini görsün. Ayrıca bilgi ve becerilerinizi artırın, yabancı dilinizi geliştirin, hobilerinize zaman ayırın. İmkanlarınız ölçüsünde spor ve egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Çocuklarınızın çok başarılı olması için de yoğun bir gayret sarf edin" dedi.

Bakan Güler, "Bu duygu ve düşüncelerle; bugüne kadar yaptığınız özverili çalışmalar için sizlere teşekkür ediyor, bundan sonra da görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyor ve hepinize üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor ve sizleri sevgiyle selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor, kıymetli ailelerinize de selamlarımı gönderiyor, saygılarımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, kalın sağlıcakla" dedi. - BRÜKSEL