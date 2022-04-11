Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun 10 Nisan'da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun programda sarf ettiği sözlere yer verilen dilekçede, davalı İmamoğlu'nun söz konusu beyanlarıyla Karaismailoğlu'na yönelik asılsız iddialarla masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu kaydedildi. Davalı İmamoğlu'nun dile getirdiği iddiaları hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği anlatılan dilekçede, davalının sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği bildirildi. Dava dilekçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aynı zamanda Karaismailoğlu hakkında herhangi bir dava olmamasına rağmen kendisine alenen suç isnadında bulunduğu ve "Hakkında zimmet davası var." şeklindeki ifadeleriyle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

"AMAÇ, PROJELERİ GÖLGEDE BIRAKMAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getiren Adil Karaismailoğlu'nun iş ve işlemlerinde Anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiğini vurgulayan avukat Ömer Faruk Karagüzel, dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Bu durum 'Bakan' olduğu süre boyunca olduğu gibi geçmişte yer aldığı görevlerde de benzer şekilde gerçekleşmiştir. Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkilimi kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır."

"SUÇLAMALAR AĞIR BİR İFTİRA VE YALANDAN İBARET"

Avukat Karagüzel, dilekçede 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından bir ay dahi geçmemişken müvekkilinin, "Bir bekçi kulübesi dikmemişsin" ithamıyla kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışılmasının bu davanın haklılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, böylesi bir başarının gölgelenmesinin, kayda değmez iddialarla müvekkili Karaismailoğlu'nun itibarsızlaştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtildi. Dilekçede, Karaismailoğlu'nun geçmişte yerine getirdiği görevlerine dair herhangi bir yolsuzluk, zimmet veya kanuna aykırı işlem dolayısıyla bir soruşturmaya dahi maruz kalmamışken davalı tarafından itham edilen suçlamaların ağır bir iftira ve yalandan ibaret olduğu kaydedildi.

250 BİN LİRALIK DAVA

Dilekçede, tüm bu nedenlerden dolayı davalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sert ifadeler kullanıştı. İmamoğlu, şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu da zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor diyor ki, 'Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı' diyor. Kibire bakar mısınız? Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansız. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum.Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya'nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor; sanki dedesinden Florya'nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi.

"BU DA KİBRİN TAVANI"

'Atatürk Havalimanı'nı 2023'te açacağız' sözüne cevap veremezsin çünkü Atatürk Havalimanı bu toplumun vicdanında hâlâ kapanmadı. Çünkü orada 30 milyar euroluk yatırımı çöpe attın. Etkin, binaların içindeki 4,5-5 milyar euroluk teçhizatı çöpe attın. Bunlar yapılırken o da (Karaismailoğlu) orada yoktu. Aklı ermez o işlere.

'Zaten bir tarafından Millet Bahçesi başladı' diyor. İstanbul'un göbeğinde dedenden sana 3 milyon metrekare arazi kalsa, 'Millet Bahçesi başlattım' diyemezsin. Bu da kibrin tavanı! Yahu sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce gel milletle konuş…

"YAPILMAMIŞ İHALENİN PARASINI NASIL ÖDETTİĞİNİN HESABINI VER"

Aynı akıl işte büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu sayın ulaştırma bakanının. 20 milyon lira…

"ÖNÜNÜ İLİKLEYECEKSİN"

Bu tür lafları ederek koltuğuna gerile gerile konuşma. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Önce önünü ilikleyeceksin. Çünkü 16 milyon insan seçti. Öyle konuşacaksın… Allah aşkına bu ülkenin tarihinde nerede görülmüş, Türkiye'nin hükümetiyle bir belediye yarışır. 'Hizmette yarışalım diyor'. Sen kimsin? Sen bu ülkenin atanmış bir bakanısın. Bu ülkenin merkezi hükümetinin bütçesini yönetiyorsun… Git işine bak, işini yap, işini insan gibi yap."