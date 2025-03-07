Bakan Memişoğlu Diyarbakır\'da

Politika

Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şeref defterini imzaladı.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte gelen Bakan Memişoğlu, Vali Murat Zorluoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik makamında şeref defteri imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısına" katıldı.

Toplantıdan sonra Bakan Memişoğlu'nun kentteki programları devam edecek. - DİYARBAKIR