Bakan Şimşek Şanlıurfa'da
ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Bakan Şimşek'in kent ziyaretinde ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Valilik girişinde, Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Hasan Şıldak, Bakan Şimşek'e kent ile ilgili devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Bakan Şimşek, valilik ziyareti sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur, projelerini halka anlatmak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurguladı. Çelik, adayların birlik ve beraberlik göstermesinin gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın başarılarını Adana'da da göstereceklerini söyledi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Tekin, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti ve kadınların her gününün önemli olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 2024'te trafik, toplu ulaşım ve altyapı gibi sorunlarla anılmasının acı bir tablo olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'da gerçekleştirilecek trafik ve ulaşım projeleri hakkında bilgi vererek, 15 yeni yol açacaklarını, 22 kavşak düzenlemesi yapacaklarını ve 5 yeni hat ekleyerek Antalya'yı yeraltı raylı sistemlerle tanıştıracaklarını söyledi. Ayrıca, toplu ulaşımı daha ulaşılabilir, kolay ve konforlu hale getireceklerini ve şehrin çeperlerine 8 park et bin noktası yapacaklarını ifade etti.
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