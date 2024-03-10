Politika

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Bakan Şimşek Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Şimşek'in kent ziyaretinde ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Valilik girişinde, Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Hasan Şıldak, Bakan Şimşek'e kent ile ilgili devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, valilik ziyareti sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.