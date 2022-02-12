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Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

12.02.2022 12:07
Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik Toplantısına katıldı.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik Toplantısına katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantısına; Jandarma Genel Komutanı Vekili Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri katılırken toplantıda; terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, deprem, göç ve korona virüs gibi konuların ele alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

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Süleyman Soylu, Gaziantep, Jandarma, AFAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı - Son Dakika


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