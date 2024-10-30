Bakan Tekin'den CHP'ye Öneri - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'den CHP'ye Öneri

Bakan Tekin, CHP'ye öğretmen duygularını istismar etmemeleri gerektiğini belirtti.

30.10.2024 21:39
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Bakan Tekin: "CHP yada başkaları tavsiyem şu, öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler"

-"Mülakat yapacağız dediğimizde bunlar torpil, kayırma beklentisi içine girdiler. Tek bir torpil tek bir kayırmak olmaksızın mülakatları tamamladık"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen atamalarındaki mülakatlara sistemine yönelik yaptıkları oturma eylemi hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakatları tek bir torpil ve kayırma olmaksızın mülakatları tamamladıklarını işaret etti. Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi:

"Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiye şu öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Bu yazıklık. Öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik olduğuna dair tek bir şüphesi varsa komisyonlarla ilgili gerekli itiraz süreçlerini yürütsünler biz zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok"

"Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık"

CHP'li vekillerin konuya ilişkin randevu talebinde bulunma ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar. Parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Parti içi unvanlarla benden randevu isteyenlere randevu vermeyeceğimi söyledim. Fakat ben demokrasi ve siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Milletvekilliği unvanına dikkat çeken bir insanım. Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak unvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den CHP'ye Öneri - Son Dakika

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