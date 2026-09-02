Bakan Uraloğlu Samsun'da çifte temel atma törenine katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Eylül Perşembe günü Samsun'da iki önemli ulaşım projesinin temel atma törenine katılacak. Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Şehir Hastanesi/Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı'nın temelini atacak, yeni tramvay setlerini de hizmete sunacak.

Bakan Uraloğlu, saat 11.30'da Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenecek Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'ne katılacak. Saat 13.00'te yeni tramvay setlerinin hizmete alma törenine katılacak olan Uraloğlu, ardından Samsun Valiliği'ni ziyaret edecek. Uraloğlu, saat 15.00'te Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenecek Samsun Sıfır Atık Sonuç Konferansı'na da katılacak.

Programın devamında saat 16.45'te Samsun Şehir Hastanesi/Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak Bakan Uraloğlu, saat 18.00'de ise Samsun Batı Çevreyolu Şantiyesi'nde inceleme yaparak brifing alacak.