Bakan Yanık: "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var"

16.04.2022 11:52
Bakan Yanık: "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var"

Almanya'nın Köln şehrinde Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftar programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var" dedi.

Almanya'nın Köln şehrinde Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftar programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var" dedi.

Almanya'nın Köln şehrinde yer alan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Üzerimize düşen her türlü çabayı sorumluluk kabul ediyoruz"

İftarda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun çok nitelikli olduğunu bundan dolayı da fevkalade mutlu olduğunu vurguladı. Bakan Yanık konuşmasında "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var. Bunu bu ziyaretimiz vesilesiyle çok yakından görme imkanı buldum ve bundan da fevkalade mutluyum. Almanya'nın sanayisine, ekonomisine ve ticaretine dişiyle, tırnağıyla, teriyle, kanıyla 60 yıldır emek veren, katkıda bulunan bir topluluk var karşımızda. Bu toplumun torunları var, evlatları var. Dolayısı ile biz Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma aidiyetlerinin, katkılarının ve desteklerinin çoğalmasından ancak ve sadece memnuniyet duyarız. Biz hem hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, sizin buradaki varlığınızı desteklemekten ve güçlendirmekten başka bir muradımız yoktur. Dolayısı ile bu anlamda üzerimize düşen her türlü çabayı, her türlü çalışmayı göstermeyi ve yerine getirmeyi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Sizin yaşadığınız toplumun onurlu, etkili, güçlü birer ferdi olarak hayatınıza devam etmeniz, o varlığı sürdürmeniz bizim için son derece kıymetli" dedi. Bakan Yanık ayrıca, Almanya'da yaşayan vatandaşların aile ve toplum ilişkilerinden kaynaklı meselelerinde yardımcı olabilmesi noktasında aile ataşeliklerinin kurulduğunu belirtti.

İftar programı sonrasında, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Bakan Yanık'a hediye takdim ederken, UID'de bugüne kadar görev yapan tüm genel başkanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yanık, program sonrası vatandaşlarla da sohbet etti. - KÖLN

Bakan Yanık: Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var
Bakan Yanık: Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var
Bakan Yanık: Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var

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Derya Yanık, Türkiye, Almanya, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 'Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var' - Son Dakika


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