Bakırhan: Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni asgari ücrete ilişkin "Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta bazı belediyelere görevlendirmeler yapıldığını anımsattı.

"Kayyum atanan kentlerimize gittik. Garip tablolarla karşılaştık. Biraz daha abartılmış tablolarla karşılaştık. Belediyelerin önüne bariyerler konmuştu. Bu gaspa karşı da halklarımız sokaktaydı" ifadesini kullanan Bakırhan, "DEM Parti'nin belediye başkanı adaylarının Kandil'de belirlendiği" yönündeki eleştiriler hakkında ise yerel seçim öncesi aday belirlemeye yönelik ön seçimlere dair bir video izletti.

Tuncer Bakırhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası Kandil miydi arkadaşlar? Hep beraber neyi izledik? İnsan biraz sıkılır. Yalanın da bir ölçüsü var. Dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş, 100 bin delegeyle, 3 bin aday adayının yarıştığı, her yerde basına, kamuoyuna açık ön seçimlerle belediye eş başkanlarını belirledik. Belediye meclisini ve il genel meclisini de bu sandıklarla belirledik. Tam demokrasi şöleniydi. Ne diyorlar, 'Kandil belirlemiş'. Bunu artık vatandaşın vicdanına bırakıyorum. Bizim adaylarımızı halkımız belirledi. Halkın onayından geçti. Bizim adaylarımızı kişiler belirlemedi. Böyle yapmaya devam edeceğiz."

"1 Ekim'den itibaren toplumda bir umut oluştu"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelere yönelik yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunduklarını belirterek, "İdare mahkemesi bir karar verecek. İdare mahkemesinin, tarihi ve siyasi büyük bir sorumluluk altında olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu antidemokratik, bu halk iradesine düşman anlayışın bir daha kayyum atamaması için yapmış olduğumuz bu başvuruyu, hakkaniyete uygun, demokratik, siyasi erkten etkilenmeden bir sonuca ulaştırın." ifadesini kullandı.

Ekonomi yönetimini eleştiren Bakırhan, Merkez Bankasının, "asgari ücret görüşmeleri öncesinde enflasyonun düşeceği yönünde açıklamalar yaptığını" söyledi. Merkez Bankasının enflasyon hedeflerini tutturamadığını anlatan Bakırhan, "Sizin tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır." diye konuştu.

ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Bakırhan, "Umarım yeni seçilen ABD yönetimi; Orta Doğu'daki, Filistin'deki, Suriye'deki çatışmaların diyalogla ve müzakereyle çözülmesi yönünde irade ortaya koyar. Bunu temenni ediyoruz. Çözüm, şiddeti yaymak değildir." görüşünü paylaştı.

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "el uzatmasıyla" 1 Ekim'den itibaren toplumda bir umut oluştuğunu vurgulayarak, "Bahçeli, 'Kayyumlar için yargı kararını bekleyin' dedi. Erdoğan ise kayyum savcılarını tehdit etti. Bahçeli konuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ikili arasındaki tartışma nereye gidecek." sözlerini sarf etti.

"Biz kimseyi tehdit etmedik"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda "Günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın ve kurgulamanın istikametinde sağlam adımlarla ilerlemenin samimi düşüncesindeyiz" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Geçmişi inkar ederek geleceği nasıl kurtaracağız? Madem dönem değişti, madem dünya değişiyor en önce Sayın Bahçeli dilini değiştirsin. Geleceği, zehirli bir dille kuramazsınız. Tarihsel ve yakıcı bir geçmişi konuşurken, Kürt kalkının tarihsel değerlerine saygı gösterin. Biz kimseyi tehdit etmedik. Kimsenin tehditlerine de boyun eğmeyiz. Hakikatlerle yüzleşmeden gelecek kurulmaz. Bir şeyi kaşıdığımız, kanattığımız yok. Geçmişte yaşanan tabloların bir daha yaşanmaması için önümüzdeki dönem ne yapmamız gerektiğini, gayet uygun bir dille; siyasi, politik bir şekilde dille getirmeye çalışıyoruz."

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısını anımsatan Bakırhan, "Her hafta siz kararınızın arkasında olduğunuzu söylüyorsunuz, biz de çözümden yana olduğumuzu belirtiyoruz. O zaman konuşmamızın önündeki engel nedir? Gelin, kısır döngüden çıkalım." dedi.

Bakırhan, toplantı çıkışında bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme talebi olup olmadığını sorması üzerine, "Bu tartışmalar bir sürece dönüşecekse; koşulları, zemini varsa biz Mecliste grubu bulunan bütün partilerle tabi ki görüşmek isteriz." ifadesini kullandı.

"Yakın zamanda randevu talebi bekleyebilir miyiz?" sorusuna Bakırhan, "Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dahil bütün partilerle görüşürüz." yanıtını verdi.