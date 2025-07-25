Balkan Barış Platformu Toplantısı İstanbul'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı 26 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yapacağı toplantıya Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın Dışişleri Bakanı, Arnavutluk'un ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor. Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve iş birliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Bakan Fidan'ın gayriresmi istişare formatında tertiplenecek toplantıda bölgesel sahiplenme ilkesine dayalı bir anlayışla hareket edilmesinin önemini vurgulaması, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, istikrarın korunması ve mevcut güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi konularında istişarelerde bulunması, ulaştırma koridorları başta olmak üzere bağlantısallık, enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projelerini ele alması bekleniyor. Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu'nun mevcut diğer platform ve girişimlere alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çekmesi, Türkiye'nin bölgesel barışa, diyaloğa ve ortak refaha katkı sağlayacak tüm yapıcı girişimlere öncelik verdiğini ifade etmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin Balkanlar'daki çok taraflı angajmanı Balkan Barış Platformu

Balkan Barış Platformu, Türkiye'nin yenilikçi diplomasi anlayışı çerçevesinde geliştirilmiş bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir girişimdir. Türkiye, Balkanlar'daki çok taraflı platform ve girişimlere öncülük etmeye ve aktif biçimde katılmaya önem veriyor. Bu çerçevede Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ile Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları hayata geçirildi. Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Bölgesel İşbirliği Konseyi ve Bosna-Hersek'teki Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu gibi yapılar içinde düzenli olarak yer alıyor. Türkiye ayrıca, Kosova'daki NATO Gücü KFOR ve Bosna-Hersek'teki EUFOR Althea Harekatı kapsamındaki mevcudiyetiyle bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunuyor. - ANKARA