Bartın Belediyesi Sivrisinek ve Larva İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Bartın Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki sivrisinek ve larva sorununa çözüm bulmak amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrisineklerin yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan mücadele, haşerelerin üreme alanlarına yönelik çalışmalarda gerçekleştiriliyor.

Çevre ve insan sağlığını koruyan yöntemlerle yürütülen ilaçlamalarla, şehirdeki sivrisinek gibi haşereler ve larvaların etkisini minimize edilmesi hedefleniyor.

Kentteki ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği de ifade edildi. - BARTIN