"Başbakan Meral" sloganları atan partililere seslenen Meral Akşener: Birilerini kalpten götüreceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi

"Başbakan Meral" sloganları atan partililere seslenen Meral Akşener: Birilerini kalpten götüreceksiniz

08.05.2022 20:15

Anneler Günü etkinliğinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başbakan Meral" sloganları atan partililere "Yahu birilerini kalpten götüreceksiniz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanların." sözleri ile yanıt verdi. Akşener konuşmasının devamında ise "Şimdi bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim 'Başbakan Meral' diyorsa elhak Başbakan Meral olacaktır." dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın bugün Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.

"ANNE EMEKTİR, VAZİFEDİR, FEDAKARLIKTIR"

'Başbakan Akşener' sloganları ile kürsüye çıkan Meral Akşener şunları söyledi: "Ben, sizinle daha fazla gurur duyuyorum, çünkü bu salonda Ankara'mızın ilçelerinin kadınları var. Ankara teşkilatımıza, Kadın Politikaları Başkanlığı'mıza ve bütün kadın arkadaşlarıma, genç kızlarımıza, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü, anaların günü. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerinin ve Türkiye'de yaşayan her bir annenin, bu salonu şereflendiren sizlerin şahsında Analar Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır. Ben anayım, babaanneyim. Bütün gençlere Allah anne olmayı nasip etsin. Bütün annelere Cenabıhak evlat acısı göstermesin. Allah, evlatlarıyla terbiye etmesin, imtihan etmesin. Çocuklar doğar ve doğduğu andan itibaren içimizden bir şey kopar. Kız veya erkek, çocuğumuza aşık oluruz. Onun için yaşar, yer, içer, onu beslemek için bir hayat kurarız. Bütün sevgimizi veririz. Anne yemez yedirir, giymez giydirir. Anne fedakarlıktır, emektir.

İYİ Parti lideri Akşener 'Başbakan Meral' sloganlarına yanıt verdi! Salonda alkış tufanı koptu

"ANNELER VAR OLDUKÇA BU VATAN PAYİDAR KALACAK"

Yetiştirdiğimiz evlatlarla gurur duymayı isteriz. Uzun yıllardır şehit analarıyla hemhal olan bir insanım. Bilir misiniz, oğlunun tabutu başında içi yanar o ananın. Başsağlığı dilersiniz; gözleri kurudur, kalbi yanar ama der ki size 'Vatan sağ olsun kardeşim'. İşte bu da annenin evladının üzerinde gördüğü vatan sevgisidir. Türkiye, bu anaların yüzü suyu hürmetine devam ediyor; bu anaların kalbi, emeği, iradesi hürmetine ilelebet payidar kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin bu anneler var oldukça bu ülke, bu vatan ilelebet payidar kalacak.

"İYİ PARTİ'Yİ KURDUNUZ VE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİNİZ"

Bugün Meclis'te grubu olan, kurulur kurulmaz seçime sokmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir iradeyle seçime giren ve grup kuran bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Sizler olmasaydınız; sizler eşlerinize, evlatlarınıza 'Yürü, arkandayım' demeseydiniz, sizler bizzat bu hareketin içinde olmasaydınız Türkiye bugün nasıl bir yerde olurdu düşünün. Bu partinin kuruluşunun sağlamamış olsaydınız; eşinizi, evladınızı, çocuklarınızı yüreklendirmemiş olsaydınız, her türlü hakarete, iftiraya, tehdide rağmen dimdik elif gibi durmasaydınız ve 'Biz elifiz, sadece Allah'ın önünde ve bu aziz milletin önünde eğiliriz' demeseydiniz ve sizi korkutmak isteyenlere 'Hadi oradan' demeseydiniz bugün Türkiye neleri konuşuyor olacaktı? Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa; her türlü zorluğa, yanlışlığa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve geleceğe dair kayırmacılıklara, liyakatsizliklere rağmen umutla geleceğe yürüyorsa İYİ Parti'nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Siz, bir şeyi değiştirdiniz, yani İYİ Parti'yi kurdunuz ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz.

"SİNİRLERİNİ BOZMAYIN İNSANLARIN"

Biraz evvel 'Başbakan Meral' diye bağırdılar. Yahu birilerini kalpten götüreceksiniz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanların. Şimdi bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim 'Başbakan Meral' diyorsa elhak Başbakan Meral olacaktır. Şimdi Atatürk'ümüzün güzel bir sözü var; 'Hiçbir milletin kadını, Anadolu kadını kadar vatanı, milleti için eziyet çekip irade ortaya koymamıştır'. Bugün burada, sizler adına bir kadın olarak sizin huzurunuza geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin iradesini ortaya koyan tüm kadınlarımızı en kalpten dileklerimle selamlıyorum."

YORUMLAR
500
Meral Akşener, Anneler Günü için düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı Meral Akşener, Anneler Günü için düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

Meral Akşener, Anneler Günü, İYİ Parti, Başbakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika 'Başbakan Meral' sloganları atan partililere seslenen Meral Akşener: Birilerini kalpten götüreceksiniz - Son Dakika


Son Dakika
20:15 "Başbakan Meral" sloganları atan partililere seslenen Meral Akşener: Birilerini kalpten götüreceksiniz
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: "Başbakan Meral" sloganları atan partililere seslenen Meral Akşener: Birilerini kalpten götüreceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement