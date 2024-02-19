Politika

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediyesi Adayı Ekrem Başer, Denizlili ülkücü şehit Osman Kavcar'ın baba ocağını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Adayı Ekrem Başer, seçim çalışmaları kapsamında önceki akşam önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başer'in, seçim programı hazırlanırken öncelikli olarak programa alınmasını istediği o önemli ziyaretin adresi Osman Kavcar'ın baba ocağı oldu.

80 öncesi sokakta vurulmuştu

Denizli'de 80 Darbesi öncesi ülkücü hareketin efsanevi isimlerinden biri olarak gösterilen ve 22 Ağustos 1979'da yasa dışı sol örgüt üyeleri tarafından katledilen Kavcar'ın babası Ramazan Kavcar'ı evinde ziyaret eden ve akrabalarıyla görüşen Başer, ziyaretin Merkezefendi için çıktığı bu kutlu yolculukta kendisi için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bugünlerinin Osman Kavcar gibi nice vatan sevdalısı genç yüreklerin canlarına borçlu olunduğuna da vurgu yapan AK Partili Başer, baba Ramazan Kavcar'ın elini öperek, millete hizmet ve vatan sevdası adına çıktığı yolculuk için hellalik ve dua istedi. - DENİZLİ