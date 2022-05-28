Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu - Son Dakika
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Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

28.05.2022 22:30
Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Erciş ilçesinde açıklamalarda bulundu.

CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Erciş ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı' başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 CHP'li belediye başkanının katıldığı programda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da yer aldı. Üç gün sürecek çalıştayın ilk gününde Van'ın Erciş ilçesinde esnaflarla bir araya gelen Başkan Atabay, vatandaşların ve işletmecilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın her geçen gün artan hayat pahalılığından muzdarip olduğunu, geçim derdinin her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Atabay, "Yaşadığımız ekonomik bunalımın sosyal hayata etkisini gözlemlediğimiz Erciş'te, değerli esnafımızla dertleştik, yurttaşlarımızın sorunlarını dinledik. Biz, kardeş Türkiye'yi kuracak ve ülkemizi refaha kavuşturacağız. Ercişli vatandaşlarımıza misafirperveliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Atabay, esnaf ve vatandaşlarının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti. İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede incelemelerde bulunan Başkan Atabay, "Tarihi güzelliklerimiz eşsiz zenginliklerimizdir" dedi ve gezi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci günü, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un açılış konuşması ile başladı. Yaklaşan genel seçimler ile ilgili yol haritasının ele alındığı çalıştay, 'Geliyor Gelmekte Olan' ve 'Bizim Belediye Başkanları Van'da' sloganları ile sürdürüldü. Çalıştayı yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Genel Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştirilen 'Genel Merkezin seçim hazırlıkları seçime giden süreçte belediyelerin rolü' başlıklı panele de katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay çalıştayda yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaoğlu'nun önderliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti için çalışan partimizin tüm unsurları ile iktidara yürüyoruz. Genel seçimler öncesi gerçekleştirilen bu çalıştay, karanlığın hüküm sürdüğü güzel ülkemizin aydınlık yarınları için çok değerlidir. Bizler de burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim yolumuz, umudun ve aydınlık Türkiye'nin yoludur. Çalıştay boyunca, hizmet görevini üstlendiğimiz kentlerimizi daha ileri taşıyacak projelerimiz hakkında, değerli meslektaşlarımla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Refah, adil ve gelişen bir Türkiye için geliyor gelmekte olan" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu
Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu
Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu
Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu
Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Deniz Atabay, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

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