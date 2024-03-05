Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi\'nde Başladı

Politika

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk mitingine Karaağaç Mahallesi'nden başladı. 'Büyük Başkan' sloganlarıyla meydana giren Başkan Başdeğirmen, "Sizler her hizmete layıksınız. Sizin verdiğiniz o oyların ne kadar kutsal olduğunu bilerek bugünlere geldik" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk mahalle mitingine Karaağaç'tan başladı. Havai fişekler ve meşaleli karşılamayla miting alanında 'büyük başkan' sloganlarıyla karşılanan Başkan Başdeğirmen, 2014-2019 dönemine ilişkin yaptıkları çalışmalarla, yeni dönem projeleri hakkında coşkulu kalabalığa konuştu. Başdeğirmen, "Karaağaç Mahallemiz 31 Mart'a hazır ve kararlı" diyerek bugüne kadar devam ettirdikleri gönül belediyeciliğini yeni dönemde de sürdüreceklerini kaydetti. Programda yeni dönem görev alacak belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi adayları da tanıtıldı.

Birlik ve beraberlik içinde gönül belediyeciliği ilkesiyle hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 2019'da vatandaşların verdikleri oylarla seçildiklerini ve oyların ne kadar kutsal ve değerli olduğunun bilincinde olduklarını belirtti. 'O oyların hakkını vermek bizim vazifemizdi' diyen Başdeğirmen, "Bizlere inandınız, güvendiniz bizleri belediye başkanı yaptınız" ifadelerinde bulundu. 5 yıllık süreçte Türkiye'nin büyük afetler yaşadığını ve pandemi süreci geçirdiğini ve aslında 2,5 yıllık bir görev yapılabildiğini kaydeden Başdeğirmen, "Hiçbir şeyi bahane etmeden 2,5 yılda yatırımları, vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltecek her türlü hizmeti getirdik. 2,5 yıllık süreçte şehrimizin her noktasında üzerimize düşen vazifelerden çok daha fazlasını yaptık. Alnımız ak, başımız dik. Çünkü verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamını yaptık. Vermediğimiz sözlerden de birçok yatırım yaparak bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

31 Mart 2024'te yeni bir dönemin başlayacağını ve yönetim seçileceğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Sandık başına giderken çok iyi düşünerek gitmek gerekiyor. Hangi aday bugüne kadar ne yaptı ne gibi hizmetleri oldu, gelecekte yapabilecekleri nelerdir, bu memlekete yaptıkları hizmetleri var mı? bunlara bakarak karar vermemiz gerekir" dedi.

5 yıl önceki aynı heyecanın çok daha fazlasını bugün meydanda gördüğünü aktaran Başdeğirmen, "Hizmet ettiğimiz süre boyunca yürüyemeyenin ayağı olduk, göremeyenin gözü, duyamayanın da kulağı olduk. Nerede bize ihtiyacı olan bir engellimiz, yaşlımız, ihtiyaç sahibimiz varsa yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. İnsanlarımızı mutlu eden bir yönetimiz biz" görüşlerinde bulunurken, sosyal belediyecilik anlamında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Bunları yaparsa AK Parti Belediyeciliği yapar"

Yeni döneme ilişkin de hazırlıklar yaptıklarını, hazineden 133 bin metrekarelik alanın belediyeye kazandırıldığını ve belediyenin mülkü haline getirdiklerini dile getiren Başdeğirmen, "Çünür Tepesi Projemiz var. Orası da tamamlanınca nereye gideceğiz diye şaşıracaksınız. Gölcük Tabiat Parkı'nı da belediye olarak aldık. Isparta Belediyesi çalıştırmaya başlayacak. Bunları yaparsa AK Parti Belediyeciliği yapar" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Sizler her hizmete layıksınız. Sizin verdiğiniz o oyların ne kadar kutsal olduğunu bilerek bugünlere geldik. O verdiğiniz oyların hakkını veremezsem buraya ben tekrar gelemezdim" dedi.

Antalya tarafından gelen bir vatandaşın geçmişte Isparta'ya gül memleketine gidiyoruz diye yola çıktığını ancak Sav bölgesine geldiğinde 'biz yanlış bir yere mi geldik' düşüncesi yaşadığını belirten Başkan Başdeğirmen, "O kötü kokuyu bize 10 yıl çektirdiler. Biz geldikten 6 ay sonra bu koku bitti mi? demek ki yapılabiliyormuş. Kabiliyetli idareciler olunca, gönülden çalışan insanlar olunca yapılabiliyormuş. Çarşının göbeğinde 160 bin metrekare alanı olan eski ITKM yeni adıyla Meydan AVM sizin gözünüzün önünde cenaze gibi durmadı mı? peki nasıl oldu da 1,5 yıl içinde burası bitiverdi. AK Parti Belediyeciliği bunu yapar" dedi. - ISPARTA