Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi'nde Başladı

Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi\'nde Başladı

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti ve yeni dönem projelerini anlattı.

05.03.2024 16:46  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk mitingine Karaağaç Mahallesi'nden başladı. 'Büyük Başkan' sloganlarıyla meydana giren Başkan Başdeğirmen, "Sizler her hizmete layıksınız. Sizin verdiğiniz o oyların ne kadar kutsal olduğunu bilerek bugünlere geldik" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk mahalle mitingine Karaağaç'tan başladı. Havai fişekler ve meşaleli karşılamayla miting alanında 'büyük başkan' sloganlarıyla karşılanan Başkan Başdeğirmen, 2014-2019 dönemine ilişkin yaptıkları çalışmalarla, yeni dönem projeleri hakkında coşkulu kalabalığa konuştu. Başdeğirmen, "Karaağaç Mahallemiz 31 Mart'a hazır ve kararlı" diyerek bugüne kadar devam ettirdikleri gönül belediyeciliğini yeni dönemde de sürdüreceklerini kaydetti. Programda yeni dönem görev alacak belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi adayları da tanıtıldı.

Birlik ve beraberlik içinde gönül belediyeciliği ilkesiyle hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 2019'da vatandaşların verdikleri oylarla seçildiklerini ve oyların ne kadar kutsal ve değerli olduğunun bilincinde olduklarını belirtti. 'O oyların hakkını vermek bizim vazifemizdi' diyen Başdeğirmen, "Bizlere inandınız, güvendiniz bizleri belediye başkanı yaptınız" ifadelerinde bulundu. 5 yıllık süreçte Türkiye'nin büyük afetler yaşadığını ve pandemi süreci geçirdiğini ve aslında 2,5 yıllık bir görev yapılabildiğini kaydeden Başdeğirmen, "Hiçbir şeyi bahane etmeden 2,5 yılda yatırımları, vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltecek her türlü hizmeti getirdik. 2,5 yıllık süreçte şehrimizin her noktasında üzerimize düşen vazifelerden çok daha fazlasını yaptık. Alnımız ak, başımız dik. Çünkü verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamını yaptık. Vermediğimiz sözlerden de birçok yatırım yaparak bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

31 Mart 2024'te yeni bir dönemin başlayacağını ve yönetim seçileceğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Sandık başına giderken çok iyi düşünerek gitmek gerekiyor. Hangi aday bugüne kadar ne yaptı ne gibi hizmetleri oldu, gelecekte yapabilecekleri nelerdir, bu memlekete yaptıkları hizmetleri var mı? bunlara bakarak karar vermemiz gerekir" dedi.

5 yıl önceki aynı heyecanın çok daha fazlasını bugün meydanda gördüğünü aktaran Başdeğirmen, "Hizmet ettiğimiz süre boyunca yürüyemeyenin ayağı olduk, göremeyenin gözü, duyamayanın da kulağı olduk. Nerede bize ihtiyacı olan bir engellimiz, yaşlımız, ihtiyaç sahibimiz varsa yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. İnsanlarımızı mutlu eden bir yönetimiz biz" görüşlerinde bulunurken, sosyal belediyecilik anlamında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Bunları yaparsa AK Parti Belediyeciliği yapar"

Yeni döneme ilişkin de hazırlıklar yaptıklarını, hazineden 133 bin metrekarelik alanın belediyeye kazandırıldığını ve belediyenin mülkü haline getirdiklerini dile getiren Başdeğirmen, "Çünür Tepesi Projemiz var. Orası da tamamlanınca nereye gideceğiz diye şaşıracaksınız. Gölcük Tabiat Parkı'nı da belediye olarak aldık. Isparta Belediyesi çalıştırmaya başlayacak. Bunları yaparsa AK Parti Belediyeciliği yapar" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Sizler her hizmete layıksınız. Sizin verdiğiniz o oyların ne kadar kutsal olduğunu bilerek bugünlere geldik. O verdiğiniz oyların hakkını veremezsem buraya ben tekrar gelemezdim" dedi.

Antalya tarafından gelen bir vatandaşın geçmişte Isparta'ya gül memleketine gidiyoruz diye yola çıktığını ancak Sav bölgesine geldiğinde 'biz yanlış bir yere mi geldik' düşüncesi yaşadığını belirten Başkan Başdeğirmen, "O kötü kokuyu bize 10 yıl çektirdiler. Biz geldikten 6 ay sonra bu koku bitti mi? demek ki yapılabiliyormuş. Kabiliyetli idareciler olunca, gönülden çalışan insanlar olunca yapılabiliyormuş. Çarşının göbeğinde 160 bin metrekare alanı olan eski ITKM yeni adıyla Meydan AVM sizin gözünüzün önünde cenaze gibi durmadı mı? peki nasıl oldu da 1,5 yıl içinde burası bitiverdi. AK Parti Belediyeciliği bunu yapar" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Şeker Kanyonu'ndaki yol için çalışma yapılıyor
    18:11 AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Şeker Kanyonu'ndaki yol için çalışma yapılıyor

    AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır
    18:10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.

  • AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı
    18:09 AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı

    Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.

  • AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek
    18:06 AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek

    AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.

  • Balıkesir Polisi Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetimde Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi
    18:06 Balıkesir Polisi Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetimde Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.

  • Hakan Tütüncü, Antalya'da seçim çalışmalarına devam ediyor
    18:04 Hakan Tütüncü, Antalya'da seçim çalışmalarına devam ediyor

    Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

  • YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti
    17:57 YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti

    Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.

  • Adapazarı ve Serdivan Belediye Başkan adayları ziyaretlerde bulundu
    17:56 Adapazarı ve Serdivan Belediye Başkan adayları ziyaretlerde bulundu

    Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

  • Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
    17:52 Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

    Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Başdeğirmen İlk Mitingine Karaağaç Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement