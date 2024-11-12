Başkan Böcek'ten Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek'ten Özgür Özel'e Ziyaret

Başkan Böcek\'ten Özgür Özel\'e Ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek, Antalya'daki projeler hakkında bilgi verdi ve birlik mesajı verdi.

12.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, CHP lideri Özel ile bir süre görüşüp, Antalya'da yapılan projeler hakkında bilgi verdi, hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı. Başkan Böcek, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin her alanda zor günlerden geçtiği bu dönemde bizim için gün, birlik günü; gün, omuz omuza verip ülke menfaati için çalışma günüdür. Tüm ülkeyi aydınlık yarınlara çıkarma yoludur. Bu konudaki kararlılığımızı Genel Başkanımıza yeniden ifade etme fırsatını buldum. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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