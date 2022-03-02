Başkan Esen: "Nerede bir masum varsa yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Esen: "Nerede bir masum varsa yanındayız"

02.03.2022 12:07
Başkan Esen: "Nerede bir masum varsa yanındayız"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Nerede bir masum varsa, nerede bir haklı varsa yanındayız. Savaşın kısa zamanda bitmesini diliyorum.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Nerede bir masum varsa, nerede bir haklı varsa yanındayız. Savaşın kısa zamanda bitmesini diliyorum. Çünkü hem dünya, hem de Rusya kamuoyu bu savaşı istemiyor" dedi.

Konyaaltı Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 2022 yılının ilk toplantısını Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında gerçekleştirdi. Aynı zamanda Konyaaltı Kent Konseyi'nin de başkanı olan Semih Esen, yürütme kurulu üyelerinin talep ve önerilerini dinledi. Kadın ve Yabancı Meclisi'nin yapmış olduğu etkinlikler ile Gençlik Meclisi'nin 2022 yılı içerisinde yapmayı planladığı projelerin değerlendirildiği toplantıda, Gençlik Meclisi Başkanı Ömür Kodak'ın sunduğu 'sahil ve su altı temizliği' projesinin yakın zamanda hayata geçirilmesi ele alındı. Başkan Esen'in de yakından ilgilendiği projenin nisan ayının başında hayata geçirilmesi planlandı. Toplantıda, Konsey Başkan Vekilliği'ne Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özkayacan, Genel Sekreterliğe ise Yazı İşleri Müdürü Ertan Yılmaz seçildi.

"İşgal geçen yüzyılda kaldı"

Toplantıda, Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldhzy Ukrayna'daki çatışma ortamına yönelik düşüncelerini paylaştı. Başkan Esen de devam eden savaşa yönelik üzüntüsünü dile getirerek, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal etmesinin geçen yüzyılda kaldığını söyledi. Esen, "İşgale kalkışan ülkenin kendi vatandaşları da bunu kabul etmez. Bu işin sonunda Rusya'da iç siyasette bir değişikliğin olabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Masumların yanındayız"

Masumların yanında olduklarını belirten Başkan Esen, "Her kim savaş isterse, iki gözümüzden biri bile olsa biz ona destek vermeyiz. Allah masumları korusun. Oradaki 6-7 yaşındaki bir kız çocuğunun videosunu izledim. Çocuk, 'Savaş çıktı biliyorum, babam söyledi ama ben ölmek istemiyorum' diyor ve ağlıyor. Oradaki kimseyi tanımıyoruz ama hepsine üzülüyoruz. Nerede bir masum varsa, nerede bir haklı varsa yanındayız. Umarım savaş kısa zamanda biter. Çünkü hem dünya hem de Rusya kamuoyu bu savaşı istemiyor" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen: Nerede bir masum varsa yanındayız
Başkan Esen: Nerede bir masum varsa yanındayız

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Semih Esen, Konyaaltı, Rusya, Masum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Esen: 'Nerede bir masum varsa yanındayız' - Son Dakika


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