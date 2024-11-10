Başkan Görgel: "Son 6 ayda Onikişubat'a 1.4 milyar TL'lik yatırım yaptık" - Son Dakika
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Politika

Başkan Görgel: "Son 6 ayda Onikişubat'a 1.4 milyar TL'lik yatırım yaptık"

AK Parti Onikişubat 4. Olağan Kongresi'ne katılan Başkan Fırat Görgel, "Daha gelişmiş ve modern bir Onikişubat için tüm alanlarda yatırımlarımız artarak devam ediyor.

10.11.2024 10:14
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AK Parti Onikişubat 4. Olağan Kongresi'ne katılan Başkan Fırat Görgel, "Daha gelişmiş ve modern bir Onikişubat için tüm alanlarda yatırımlarımız artarak devam ediyor. İlçemizin alt ve üstyapısını çok ciddi yatırımlarla yeniliyor ve Onikişubat'ın katma değerini artırıyoruz. Son 6 ayda Onikişubat'a kazandırdığımız ve yapımına başladığımız yatırımların toplam miktarı 1,4 Milyar TL" dedi.

AK Parti Onikişubat 4. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştirildi. Kongrede; AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kongrede Durdu Sefa Kekeç, delegelerin oylarıyla AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı seçildi.

Kongrede yaptığı konuşmada şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlardan bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ımızı çok daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Hamdolsun bu noktada çok ciddi aşama kat ettik. Konut ve iş yerlerimiz yükseliyor, vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kahraman şehrimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Son 6 ayda Onikişubat'a; 50 kilometre sıcak asfalt, 45 kilometre sathi kaplama, 45 bin ton yama, 100 bin metrekare kilit parke ve 3 köprü menfez kazandırdık. 50 kilometre yol açma ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdik" cümlelerini kaydetti.

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, "Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde Rehberlik Danışma ve Kariyer Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Yamaçtepe ve Üngüt mahallelerimize hizmet verecek Gençlik ve Spor Merkezi'nin projesinde sona gelindi. Yakın zamanda inşasına başlanacak. Piri Reis ve 5 Nisan mahallelerimizde Gündüz Bakım Evi'nin projesi tamamlanmak üzere. İnşallah bu projemizin de yapımına kısa süre içerisinde başlayacağız. Sosyal belediyecilik çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı daima gözetiyoruz. Onikişubat'ımızda 6 ayda hemşehrilerimize toplam 50 Milyon TL'lik sosyal destek sağladık" dedi.

Altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Fırat Görgel, "Yine görevde olduğumuz son 6 aylık süreçte; 107 kilometre içmesuyu hattı, 14 kilometre kanalizasyon hattı, 3 kilometre yağmursuyu hattı, 6 içmesuyu deposu ve 5 kaptaj tesisini Onikişubat'ımıza kazandırdık. 6 ayda Onikişubat'a kazandırdığımız ve yapımına başladığımız yatırımların toplam miktarı 1,4 Milyar TL" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Fırat Görgel, Onikişubat, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Görgel: 'Son 6 ayda Onikişubat'a 1.4 milyar TL'lik yatırım yaptık' - Son Dakika

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