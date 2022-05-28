Başkan Günel, "Geleceğe ümitle bakıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Günel, "Geleceğe ümitle bakıyoruz"

28.05.2022 18:41
Başkan Günel, "Geleceğe ümitle bakıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Van'da düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı" ikinci gününde devam ederken, çalıştaya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "CHP'li belediye başkanları olarak geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Van'da düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı" ikinci gününde devam ederken, çalıştaya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "CHP'li belediye başkanları olarak geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il ve ilçe belediye başkanının katılımıyla Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, ilk gün gerçekleşen esnaf ve vatandaş buluşmalarının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un açılış konuşması ile başladı. "Geliyor Gelmekte Olan" ve "Bizim Belediye Başkanları Van'da" sloganlarıyla sürmekte olan çalıştayda yaklaşan genel seçimler ile ilgili yol haritası ele alınıyor. Genel başkan yardımcıları tarafından gerçekleştirilen "Genel Merkezin seçim hazırlıkları seçime giden süreçte belediyelerin rolü" başlıklı panelin ardından belediye başkanları basına kapalı oturumlarda sunumlara katılacak.

Çalıştaya katılmak üzere Van'da bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ile bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu ve motivasyonlarını artırdığını belirterek "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde emin adımlarla iktidara yürüyoruz. CHP'li belediye başkanları olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Pandemi ile başlayıp ekonomik kriz ile derinleşen bu süreçte halkın belediyeleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda karşımıza çıkarılan engelleri aşacak ve Türkiye'nin umudu olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
Başkan Günel, Geleceğe ümitle bakıyoruz
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Kuşadası, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Günel, 'Geleceğe ümitle bakıyoruz' - Son Dakika


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