Başkan Hallaç\'tan bayrağa yapılan saygısızlığa sert tepki

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis barikatlarını aşan bir grubun Türkiye-Suriye sınır hattında dalgalanan Türk bayrağını indirmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan olaya ilişkin Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'tan sert bir açıklama geldi.

Başkan Hallaç, söz konusu girişimin yalnızca bir güvenlik ihlali olmadığını, milletin ortak değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelik açık bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemi en güçlü şekilde kınadığını belirten Başkan Hallaç, "Nusaybin'de Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum. Bayrağımız, bu topraklar uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetidir. Ona uzanan her el, milletimizin birliğine ve devletimizin egemenliğine uzanmıştır. Bu tür provokasyonlar asla amacına ulaşamayacaktır. Birlik, beraberlik ve milletin huzurunu hedef alan bu tür menfur girişimlere asla izin verilmeyecek. "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefinin provokasyonlarla zedelenmesine müsaade edilmeyecektir" dedi.

Sınır hattında yaşanan olayın arka planına da değinen Başkan Hallaç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırının, milletin huzurunu ve terörle mücadelede elde edilen kazanımları hedef alan açık bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Devletin kararlılığına dikkat çeken Başkan Hallaç, "Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler şunu iyi bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza uzanan her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Olayın son derece hassas bir bölgede gerçekleştiğini unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrağına ve sınırlarına uzanan hiçbir girişimi cevapsız bırakmaz. Hukuk çerçevesinde gereken yapılacak, sorumlular mutlaka adalet önünde hesap verecektir. Milletimiz bu tür tahriklere karşı sağduyusunu korumalı, birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmelidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Hallaç, açıklamasının sonunda Türk bayrağının yalnızca bir sembol olmadığını; milletin onurunun, tarihinin ve ortak iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. - ADIYAMAN