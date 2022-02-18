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Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

18.02.2022 12:15
Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ankara'da 152'incisi gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ankara'da 152'incisi gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Makas, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımıza müjdeli haberi bizzat kendisi duyurdu. Cumhurbaşkanımız, 'AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde su faturasında en az yüzde 7 indirim yapacağız.' şeklindeki ifadeleriyle müjdelediği su indirimine yönelik, Çanakkale'mizdeki AK Belediyelerimiz, ivedi olarak çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. İktidarımızın her anında, milletimizin yanında olan AK Partimiz, yerel yönetimlerinde uygulayacağı indirimle, hizmetlerine samimiyetle bir yenisini daha ekleyecektir. Milletimiz görüyor ki, fiyatların yüksek olduğu söylemleriyle felaket tellallığı yapan CHP, her zamanki samimiyetsizliğiyle bir kez daha rezil olmuştur. Gözbebeğimiz Çanakkale'mizden aziz İstanbul'a kadar, birçok CHP'li Belediyede suya yapılan yüzde 100'ler mertebesindeki zamlar vatandaşımıza reva görmüştü. Şöyle bir geriye baktığımızda, CHP'nin samimiyetsize ve vatandaşımızın aklıyla alay edercesine, altı boş söylemlerde bulunduğunu unutmadık. Seçim öncesinde, en yüksek sesle "suya ve ekmeğe indirim yapacağız" diyorlardı. Fakat neredeyse tüm Türkiye'de, vatandaşımıza en pahalı suyu kullandırmaktan imtina dahi etmediler. Samimiyetlerini vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Çok şükür ki aziz milletimiz dizini dövmemek için, CHP'nin bu altı boş ve mesnetsiz vaatlerine cevabını, her seçimde sandıkta vermektedir. Milletimizle arasına mesafe koyan CHP, 2023'de bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak ve unutamayacağı bir ders daha alacaktır" açıklamalarında bulundu. - ÇANAKKALE

Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Makas, 152. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı - Son Dakika


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