Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kuruluna katıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyinin Olağan Genel Kurulunda, kentle ilgili birçok konuda STK'lar, meslek odaları, sendikalar ve üniversitelerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Kent Konseyinin Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirdiği olağan genel kuruluna katıldı. Mersin Kent Konseyi Başkanlığına Ayferi Tuğcu seçildi.

"Bu kentte yaşayan herkesin bu kent üzerinde söyleyecek sözü vardır"

Başkan Seçer, eski başkan Faik Burakgazi'ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında gönüllülük vurgusu yaptı. Kentte ikamet eden herkesin kentin sorunlarına duyarlı olması gerektiğini belirten Seçer, "Bu kentte yaşayan herkes hemşehrimizdir ve herkesin bu kent üzerinde hakkı vardır, söyleyecek sözü vardır ve bunu da uygun koşullarda, şartlarda söyleme gerekliliği vardır. Belki bir zorunluluk değildir ama duyarlı bir yurttaş, duyarlı bir hemşehri bunu yapmakla mükelleftir. Bu bir gönüllülüktür" diye konuştu.

"Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır"

Kent Konseyi yönetimiyle pandemi sürecindeki olumsuz koşullarda çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Seçer, "Biz kente dair sorunların biriktiği her dönemde STK'larla, meslek odalarıyla hep bir arada fikir alışverişinde bulunma imkanları oluşturduk. Kent gerildiği zaman, mecliste yoğun tartışmalar olduğu dönem ya da pandeminin toplumsal hayatı zorladığı dönemlerde benim başvurduğum danışmanlar, bu kentte öne çıkan, söyleyecek sözü olan, birikimi olan insanlardır. Bunlar; TMMOB'a bağlı odalardır, üniversitelerdir ya da ekonomik meslek odalarıdır, sivil toplum örgütleridir ya da sağlık alanında çalışan STK'lardır, çalışma hayatında faaliyet gösteren sendikalardır. Karanlıkta bana el feneri görevi yapan bu insanlardır" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel işler yapacağız"

Mersin'in daha da geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda birliktelik vurgusu yapan Seçer, "Bundan sonraki süreçte de hep beraber yine Mersinimize katkı için gayret sarf edeceğiz. Çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Umut etmiyorum, dilemiyorum. Bu bizim elimizde. Aklımız var, fikrimiz var, birikimimiz var. Çok güzel işler yapacağız. Mersin'de hep güzeli konuşalım, olumlu bakalım. Mersin bunu hak ediyor. Mersin'in algısı çok iyi olmalı. Mersin'in olgusu algı olarak yansımalı" şeklinde konuştu.

"Mersin tanıtılmalı"

Mersin'in güzellikleri ile tanıtılması gerektiğini kaydeden Seçer, "Siz Toroslar'ın eteklerinde endemik bir bitkisiniz, başka bir örneğiniz yok dünyada ama sizi kimse bilmiyor. Mersin tanıtılmalı. Buna ihtiyacı var. Mersin anlatılmalı, Mersin her yerde konuşulmalı" dedi.

Yarın İstanbul'da iki toplantıya katılacağını ifade eden Seçer, "Mersin dışında yaşayan birçok insanla yarın görüşme imkanım olacak. Hem sosyoekonomik hem sosyokültürel olarak aralarında çok açık makasta her insanın olduğu bir hazirunla bu toplantılar olacak. Bu insanları da bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu insanlar da Mersin'in ne olduğunun farkına varmalılar. Burada doğduklarını, hatta ailelerinin hala burada olduğu ve doyduğu farkındalığını onlara vermeliyiz" diye konuştu.

"Ben Mersin'in geleceğinden eminim"

Mersin'de neşter atılması gereken önemli sorunların olduğunu belirten Başkan Seçer, bu sorunların başında yatırımların olumlu ya da olumsuz yönlerinin izlenmesi ve takip edilmesi ile Mersin'in içinde bulunduğu toplumsal açmazların geldiğini söyledi. Başkan Seçer "Ben Mersin'in geleceğinden eminim. Mersin çok iyi noktalarda olacak. Elbette Mersin'in çok süratli bir şekilde daha iyi noktalara gelebilmesi için Türkiye'deki koşulların uygun olması lazım. Önce Türkiye'nin iyi noktalara, koşullara evirilmesi lazım. Bundan da çok eminim. Çok dinamik, kadim bir toplum. Çok zengin bir ülke. Çok güzel şeyler olacak. Ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek. Mersinimiz çok daha iyi yerlere gelecek. Önemli olan gelecekte çocuklara emanet edebileceğimiz bir anımız, emeğimiz olsun. İşte bunun için hepinizin gayret sarf ettiğini görüyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

"Biz çok özgür çalıştık"

Mersin Kent Konseyinde önemli çalışmalara imza atan geçmiş dönem Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi de pandemi döneminde zorlu koşullara rağmen iyi çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti. Burakgazi, "Kentimiz Mersin, çevre konusunda çok tahribata uğrayan bir kent. Kent Konseyi olarak çevre konusunda çok mücadele verdik. Biz Mersin Kent Konseyi olarak bu şehre dair söylenen her sözün kıymet bulduğu ve herkesin kucaklandığı, dayanışma ruhu ile bir arada olunan yapı ile bugüne kadar yolumuza devam ettik. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu kentle ilgili duruşunun bir kopyasıdır. Herkesi kucaklayan. Biz de bunu yaptık" dedi.

Burakgazi, görev süresince çok özgür çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek, "Bize elini uzatan herkese müteşekkiriz" diye konuştu. - MERSİN