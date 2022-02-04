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Başkan Semih Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'u ağırladı - Son Dakika

Başkan Semih Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'u ağırladı

04.02.2022 10:44
Başkan Semih Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'u ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Çalışma ziyaretleri olarak gerçekleşen ziyarette CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile birlikte Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de yer aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ziyarete gelen heyet ile belediye tarafından yapılan ve sonraki süreçlerde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüşme yaptı.

Ziyaret programı, Belediye Başkanı Semih Şahin'in misafirlerine yöresel ürünlerden oluşan hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

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Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Seyit Torun, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Semih Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'u ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Semih Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'u ağırladı - Son Dakika
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