Başkan Yalım 10 Kasım mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

Başkan Yalım 10 Kasım mesajı yayımladı

Başkan Yalım 10 Kasım mesajı yayımladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.11.2024 07:56  Güncelleme: 07:58
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 10 Kasım'ın sadece Atatürk'ü anmak için değil aynı zamanda O'nu ve O'nun fikirlerini anlamak için önem taşıdığını belirten Başkan Yalım; Türk Milletiyle omuz omuza verip üstün bir mücadeleyle şanlı bir zafer kazanan Ulu Öndere çok şey borçlu olduğumuzu ifade etti.

Başkan Yalım mesajına şöyle devam etti;

"Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. Yıl dönümü.

İlk Cumhurbaşkanımız ve ilk Başkomutanımız olan Ata'mızın zekası, ileri görüşlülüğü ve mücadele azmi bizlere daima ışık olmuştur. O, adeta tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılayarak onları mücadeleye hazır hale getirmiştir.

Başarılarıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk daima Türk Milletinin gönlünde yaşayacak; hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bizlere düşen görev; "En Büyük Eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere O'nun eserlerine sahip çıkmak, O'nun fikirleri ışığında el birliği ile ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışmaktır.

Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önderimizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahramanlıklarıyla destan yazmış tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. - UŞAK

Kaynak: İHA

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