Battalgazi Belediye Başkanı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Göztepe Mahallesi'nde bulunan Acıbadem Konteyner Kent'te yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret ederek onların istek ve önerilerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Göztepe Mahallesi'nde yer alan Acıbadem Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Konteynerleri tek tek gezerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Taşkın, "En kısa sürede depremin izlerini silerek vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştireceğiz" dedi.

"Kalıcı çözümlerle güzel yarınlara ulaşacağız"

Konteyner kentte ihtiyaçların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Şehrimizin, ilçemizin hızla kalkınması için zaman kaybetmeden ilerliyoruz. Gerçekleştirilen ve yapımına devam edilen çalışmaları yerinde inceliyoruz. Deprem konutlarının bir an önce yapılması için Gelinciktepe'de, Çamurlu'da, İkizce'de hummalı çalışmalar yürütülüyor. Bir taraftan kura çekimleri yapılıyor, bir taraftan da eksiklikler hızla tamamlanıyor. Bu süreçte de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerek burada gerekse Ankara'da sürekli istişare halinde olarak yapılması gerekenleri görüşüyoruz. Devletimizin, hükümetimizin desteğiyle ilçemizin genelinde yapılan çalışmaların yakın takipçisiyiz. Bir an önce konteyner kentte kalan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturmayı istiyoruz. İnşallah kalıcı çözümlerle güzel yarınları Malatya'mıza, Battalgazi'mize getireceğiz. Bu süreçte hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, eksikliklerini tamamlayacağız. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlara daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için gayret göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA