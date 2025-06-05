Bayraktar: Gabar'daki Çalışmalar Umut Veriyor - Son Dakika
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Politika

Bayraktar: Gabar'daki Çalışmalar Umut Veriyor

Bayraktar: Gabar\'daki Çalışmalar Umut Veriyor
05.06.2025 15:07
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Enerji Bakanı Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarıyla Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağını vurguladı.

ANKARA (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza ümit olduk. Herkes artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık personeli ile bayramlaştı. Bakanlığın yemekhanesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya bakanlığın yanı sıra bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların çalışanları katıldı. Yaptığı konuşmada büyük bir enerji ailesi olduklarını vurgulayan Bayraktar, son bir yılda hedeflenen konularda önemli adımlar attıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmesinin kendileri için bir kızılelma olduğunun altını çizerek, ekonomide daha güçlü olmak için dışa bağımlılığı bitirmek gerektiğini ifade etti. Onun için Gabar'da petrol üreten, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerle üretimi arttıran bir Türkiye olduğunu kaydeden Bayraktar, 86 milyona 7/24 elektrik ve doğal gaz, 32 milyon araca da akaryakıt götürmeyle alakalı büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Herkes bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor"

Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı olduğunda gündeme geldiklerini anlatarak, "Yaptığımız işin böyle bir nankör tarafı var ama hamdolsun özelikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza adeta ümit olduk. Herkes artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor" dedi.

"Biz siyasiler olarak bu tarz eleştirilere hazırız"

Zaman zaman farklı kesimlerden eleştiriler aldıklarına, yaptıkları işlerin hafife alındığına değinen Bayraktar, "'Her seçim döneminde bunlar petrol bulurlar, gaz bulurlar' deniyor. Biz siyasiler olarak bu tarz eleştirilere hazırız, açığız. Ama eleştirileri yapanlara şunu söylüyorum. Burada çalışan binlerce insana, görünmeyen birçok kahramanın emeğine haksızlık yapmayın" diye konuştu.

Bayraktar, yaz ayına girdiklerini ve elektrik talebinin mevsime bağlı olarak artacağına işaret ederek, "45 dereceyi aşan yerler olacak. Arkadaşlarımız, iletim şebekesinde, dağıtım şebekesinde birçok yerde 7/24 çalışmaya devam edecekler. Onların bu emeklerine karşı haksızlık etmeyin" açıklamasında bulundu.

Bayraktar, çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Bayraktar: Gabar'daki Çalışmalar Umut Veriyor - Son Dakika

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