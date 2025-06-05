BBP Genel Başkanı Destici\'den bayram mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimseyi ötekileştirmeden, özellikle de siyasi kaygı, kavga ve karşıtlıklardan kurtularak bayramı yaşamalıyız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hac ibadeti için gittiği Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Kurban Bayramı'nın tüm dünyada sömürünün, hukuksuzluğun, savaşların, terörün ve tüm bunların neden olduğu olumsuzlukların gölgesinde idrak edileceğini belirten Destici, " Gazze'de 20 aydır çoğu kadın ve çocuk, tamamı sivil 50 binin üzerinde Müslüman'ın öldüğü bir soykırım yaşanıyor. Doğu Türkistan ve Kırım'da Türk ve Müslüman varlığı en acımasız yöntemlerle yok edilmeye çalışılıyor. Irak'ta, Suriye'de, İran'da ve Türkiye'de etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden insanların birbirine düşürüldüğü bir plan işletilerek bölgede emperyalizmin çıkarlarına hizmet edecek bir terör devleti kurdurulmaya çalışılıyor. Yaşadığımız şartlar, bizi kimliğimize, değerlerimize ve İslam'a daha çok sarılmaya, varlığımızı ve birliğimizi muhafaza etmek için her zamankinden daha fazla dikkatli olmaya mecbur ediyor" dedi.

Geçmişte varlıklarına ve geleceklerine yönelik sayısız saldırıya maruz kaldıklarını belirten Destici, "Tümünün üstesinden geldik, yine kazanacağız. Bunu, kim olduğumuzu unutmadan ve çevremizde yaşananları doğru analiz ederek, bizi var eden, güçlü kılan ve bir arada tutan değerlerimize sımsıkı sarılarak başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi ötekileştirmeden, özellikle de siyasi kaygı, kavga ve karşıtlıklardan kurtularak bayramı yaşamalıyız"

Destici, Kurban Bayramı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bayramlar birliktir, kardeşliktir, muhabbetttir, barıştır, sevgidir, ziyarettir. Bu sebeple kimseyi ötekileştirmeden, özellikle de siyasi kaygı, kavga ve karşıtlıklardan kurtularak bayramı yaşamalıyız. Hac ibadeti için bugün Arafat'ta vakfeye duracak olan milyonlarca kardeşimiz bunun en güzel örneğini sergiliyor. Bu ruhu tüm İslam alemine yayarak kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Cenab-ı Hak onların da hac ibadetlerini kabul ve mebrur eylesin. Hassaten, inançlarımızı ve Kurban Bayramı'nı sadece ibadetler ve ritüellerden ibaret olarak görmemeliyiz. İmkanı olanların ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının, ibadetlerimiz kadar, kurbanlarımız kadar, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz dinimiz İslam'ın gereği olduğunu asla unutmamalıyız. Kurban Bayramı'nda öncelikle Türk ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyada barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını diliyorum. Bu düşüncelere başta hacı adaylarımız ve şehit ailelerimiz ile yurt içi ve yurt dışında milletimizin güvenliği için terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, istihbarat kuruluşlarımızın mensupları ve güvenlik korucularımız olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın tüm dünya mazlumlarının felaha ermesini; sağlık, huzur, birlik ve mutluluk içinde bir araya geldiğimiz aydınlık günlere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ANKARA