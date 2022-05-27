BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail, Kudüs'ün üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul ederse problem yok" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail, Kudüs'ün üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul ederse problem yok"

27.05.2022 00:59
BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail, Kudüs'ün üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul ederse problem yok"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail, Kudüs'ün hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Yahudilerin, üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul eder ve bu konuda böyle bir tavır ortaya koyarsa problem yok" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail, Kudüs'ün hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Yahudilerin, üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul eder ve bu konuda böyle bir tavır ortaya koyarsa problem yok" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.

Son yıllarda muhtarlarla ilgili çok büyük iyileştirmelerin olduğuna dikkati çeken Destici, imkanların daha da iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Destici, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ve Filistin ziyaretlerini değerlendirerek, "Bizim İsrail'le temelde ne problemimiz olabilir. Bir problemimiz yok. 8 milyar dolar ile yüksek bir dış ticareti de sahibiz" dedi.

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin bozulmasının sebebinin Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin olduğunu beliren Destici, "İsrail, Kudüs'ün hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Yahudilerin, üç dinin de kutsal şehri olduğuna kabul eder ve bu konuda böyle bir tavır ortaya koyarsa problem yok. Kudüs'ün yalnızca Yahudiler için değil Müslümanlar için de Hristiyanlar için de önemli olduğunu kabul etmesi lazım. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Onun için dokunulmazlığı var. Oraya askerini, polisini sokmayacak. Oradaki Müslümanlar ibadet ederken müdahale etmeyecek. İşgal ettiği topraklar var. Uluslararası hukuku hiçe sayarak işgaller yapması, Filistinlileri katletmesi zulme uğratması bir Siyonist İsrail devleti toprağı haline getirmesine itirazımız var. İki devletli çözüm bizim başından beri olan önerimiz" diye konuştu.

Destici, ayrıca Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'e Allah'tan rahmet dilerken ailesine de baş sağlığı diledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'İsrail, Kudüs'ün üç dinin de kutsal şehri olduğunu kabul ederse problem yok' - Son Dakika


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