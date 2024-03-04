Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'nin durumu iyi

Politika

Kendi kendini tatmin ettiği sahne olay yaratmıştı! Hafsanur Sancaktutan konuştu

Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili güzel haber geldi.

Mustafa Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada Destici'nin yanı sıra BBP İl Başkanı Mustafa Homalar, şoför ve koruma polisi de yaralandı.

DESTİCİ, TOKAT DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan Destici, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da hastaneye giderek Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TOMOGRAFİLERİ TEMİZ ÇIKTI"

Vali Hatipoğlu şöyle konuştu: "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi. Çekilen beyin, akciğer, karın batın tomografileri temiz çıktı. Ama yine de müşahede amacıyla misafir ediliyor. Onun dışında şükürler olsun ki herhangi bir sorun yok.

"KONTROL AMAÇLI MÜŞAHADE ALTINDALAR"

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mustafa Homalar'da ise sağ göz altında yara var. Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Kontrol amaçlı müşahede altındalar. Reşadiye'de yapılan kan tahlilleri ile burada yapılan kan tahlilleri aynı değeri verdi. Bu da komplikasyon olmadığının göstergesi. Şoförümüz ve koruma polis memurumuzun da durumları gayet iyi. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."