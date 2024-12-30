BBP Lideri Destici'den Yeni Çözüm Sürecine Karşı Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

BBP Lideri Destici'den Yeni Çözüm Sürecine Karşı Sert Tepki

BBP Lideri Destici\'den Yeni Çözüm Sürecine Karşı Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni bir çözüm sürecinin terör örgütü PKK'yı güçlendireceğini ve güvenlik güçlerinin mücadelesine zarar vereceğini belirterek, böyle bir sürecin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

30.12.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni bir 'çözüm süreci', terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır" dedi.

BBP Lideri Destici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Destici, " PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in İmralı'da teröristbaşını ziyaret ettikten sonra yapılan açıklama ve akabinde siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade etmeleri, İmralı canisinin silah bırakma çağrısı için bir takım taleplerde bulunduğunu ve şartlar öne sürdüğünü göstermektedir. Öncelikle bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu vesileyle bir kez daha niyetlerinin halis olmadığı da bölücülükten vazgeçmedikleri de açığa çıkmıştır. Bazı köşe yazarlarının işi daha ileri bir noktaya taşıyarak 'Madem Sednaya Hapishanesindekiler serbest bırakıldı, Silivri ve Edirne'dekiler de serbest bırakılsın' türünden şımarıklıkları, konunun nereye evrilebileceğinin işaretleridir. Bu sebeple bu süreç başlamadan behemehal sonlandırılmalı teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HERKESE YETECEK GÜCÜ VARDIR'

Destici, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"PKK; 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti süresinde, küresel emperyalist güçlerden aldığı sınırsız desteğe ve Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen can çekişiyor. Yeni bir 'çözüm süreci', terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır: Türkiye Cumhuriyeti, PKK'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir çivi bile sökemeyeceği, baş kaldıranların başının koparılacağı; ABD'ye, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurdurmayacağı, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir operasyonu gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, bu amaç için terörü yöntem olarak kullanmaktan vaz geçmezse bunun bedelini ödeyeceği; Irak ve Suriye'ye, sınırları içindeki PKK unsurlarıyla mücadele etmezlerse o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok edeceği; içimizdeki terör unsurlarına ise hukuku uygulayacağını açıkça ifade etmelidir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BBP Lideri Destici'den Yeni Çözüm Sürecine Karşı Sert Tepki - Son Dakika

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