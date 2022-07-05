Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere damga vuran an: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'nın yeniden belde statüsü kazanmasıyla, belediye başkanlığı seçim heyecanı yaşandı.

AK PARTİ'NİN ADAYI YÜZDE 87,02 İLE GALİP GELDİ

1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN ADAYI 47 OY ALDI

Kaşıkçı 979 oyla kazanırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hakan Kuşçu 47 oyla Kaşıkçı'nın ardından geldi. Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, Türkiye Değişim Partisi adayı Kamil Erdoğdu ise 14 oy aldı.

DSP'NİN ADAYINA OY ÇIKMADI

Seçimlere damga vuran gelişmelerden biri ise Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Namık Kaya'nın kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.

MİLLET İTTİFAKI 38 OYDA KALDI

Öte yandan, Millet İttifakı partilerinden sadece Saadet Partisi ve Memleket Partisi seçime katılırken, iki partinin toplam oyu resmi olmayan sonuçlara göre 38'de kaldı.