Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'nın yeniden belde statüsü kazanmasıyla, belediye başkanlığı seçim heyecanı yaşandı.
1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.
Kaşıkçı 979 oyla kazanırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hakan Kuşçu 47 oyla Kaşıkçı'nın ardından geldi. Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, Türkiye Değişim Partisi adayı Kamil Erdoğdu ise 14 oy aldı.
Seçimlere damga vuran gelişmelerden biri ise Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Namık Kaya'nın kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.
Öte yandan, Millet İttifakı partilerinden sadece Saadet Partisi ve Memleket Partisi seçime katılırken, iki partinin toplam oyu resmi olmayan sonuçlara göre 38'de kaldı.
Son Dakika › Politika › Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere damga vuran an: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş - Son Dakika