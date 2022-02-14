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Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: "Afişler kondukları yerde duruyor" - Son Dakika

Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: "Afişler kondukları yerde duruyor"

14.02.2022 11:30
Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: "Afişler kondukları yerde duruyor"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Buca Metrosu'nun temel atma törenine ilişkin afişlerin zabıtalar tarafından toplatıldığı iddialara ilişkin, "Yapılan kara propaganda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e geleceği duyurusunu...

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Buca Metrosu'nun temel atma törenine ilişkin afişlerin zabıtalar tarafından toplatıldığı iddialara ilişkin, "Yapılan kara propaganda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e geleceği duyurusunu içeren afişleri Bergama'da kondukları yerinde duruyor" dedi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Buca Metrosu'nun temel atma törenine ilişkin duyuru afişlerinin kentteki görevli zabıtalar tarafından toplatıldığı iddiasında bulundu. Bu iddiaların ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu bir açıklama yaptı.

Başkan Koştu: "Yapılan kara propaganda. Afişler yerinde duruyor"

"Yapılan kara propaganda" diyen Koştu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e geleceği duyurusunu içeren afişleri Bergama'da kondukları yerinde duruyor" dedi.

Başkan Koştu, "Münferit bir olaydan puan toplamaya yönelik, sansasyon peşinde koşanları kınıyorum. Hemşehrilerimiz arasına fitne sokup, vizyon projelerimizin ete kemiğe büründüğü günlerin arifesinde, gündem değiştirmeye yönelik olarak CHP İlçe Teşkilatı'nın aceleyle yaptığı iftira niteliğindeki açıklaması için kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

"CHP İlçe Teşkilatı mensupları tartışma çıkarıp, afişleri koymaya devam etmişlerdi"

Konunun münferit bir olaydan ibaret olduğunu ifade eden Başkan Koştu, "Kapalı Pazaryeri'nde çıtalı pano afişlerin konulduğu esnada zabıta memurumuz afişin konulmak istendiği yerin, ertesi gün pazar olduğu için pazarcı esnafa engel olmayacak şekilde yerleştirilmesini talep etmiştir. CHP İlçe Teşkilatı mensupları tartışma çıkarıp, afişleri koymaya devam etmişlerdir. Bunun üzerine belediyemiz zabıtası uygun olmayan yerlere konulan 6 adet çıtalı pano afişi alıp, belediye deposuna götürmüşlerdir. İlçemiz genelinde konulan afişler kondukları yerlerinde durmaktadır. Toplatılma söz konusu değildir" diye konuştu.

"CHP İlçe Teşkilatına böylesi ayak oyunları ile siyaset yapmayı bırakmayı tavsiye ediyorum"

Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"Olayı bütün açıklığı ile CHP Belediye Meclis Üyesi Osman Selim Tok ile saat 14: 30 gibi yaptığım telefon görüşmemizde anlattım. CHP İlçe Başkanlığı'nın münferit bu olayı ilçemizin tamamında uygulanmış gibi genelleme yaparak paylaşımı ardından, AK Parti Bergama İlçe Başkanımız Sebahattin Güzel, CHP İlçe Başkanı Sayın Ecevit Canbaz'ı arayarak, olayın aslını izah etmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Buğra Gökçe'yi de kendim telefonla arayıp, konunun münferit bir olay olduğunu aynı şekilde anlattım. Münferit bir olaydan genelleme yaparak kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışılmasını esefle kınıyorum. Bu konuya gösterilen tutum ferasetsiz bir yaklaşımdır. CHP İlçe Teşkilatına böylesi ayak oyunları ile siyaset yapmayı bırakmayı tavsiye ediyorum." - İZMİR

Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: Afişler kondukları yerde duruyor
Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: Afişler kondukları yerde duruyor
Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: Afişler kondukları yerde duruyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: 'Afişler kondukları yerde duruyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: "Afişler kondukları yerde duruyor" - Son Dakika
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