ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umudum bunun bir son olması" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umudum bunun bir son olması" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Biden'dan İsrail-İran Saldırısına Yorum - Son Dakika
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