Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek

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ABD Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan önce Ukrayna'ya yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık ek askeri yardım paketi gönderileceğini açıkladı. Bu rakam, ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana Kiev'e yaptığı en büyük yardım oldu.

30.12.2024 15:28
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 2 buçuk milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.

UKRAYNA'YA 2,5 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyurdu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
ABD Başkanı Joe Biden

"UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLAMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMDEN"

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana, ABD'nin dünyayı Ukrayna halkına destek vermeye çağırdığını belirten Biden, "Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak" dedi.

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Yönetiminin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) çerçevesinde taahhüt edilen tüm yardımı tahsis ettiğini söyleyen Biden, "ABD, benim talimatımla görev süremin geri kalanında Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Biden\'dan Ukrayna\'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek - Son Dakika

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