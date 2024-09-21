Biden ve Kishida'dan Çin'e Ortak Tepki

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile başkent Washington D.C.'de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ile diplomasi ve Güney Çin Denizi'ndeki "zorlayıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler" konusundaki ortak endişeleri ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington D.C.'de gerçekleştirilen 4'lü Liderler Zirvesi çerçevesinde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Çin ile diplomasi ve Güney Çin Denizi'ndeki "zorlayıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler" konusundaki ortak endişelerini ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, "Biden ve Kishida Tayvan Boğazı'nda barışı koruma kararlılıklarını, yapay zeka ve yarı iletkenler gibi teknolojilerin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik taahhütlerini yinelediler" denildi. - WASHINGTON