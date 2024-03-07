Politika

Bilden'in Diyarray projesine Ulaştırma Bakanı Uraloğlu destek verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın ulaşım sorununu çözme sözü veren AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in Diyarray projesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu destek verdi. Uraloğlu, bakanlığını ilgilendiren bu projenin yanı sıra hızlı tren ve otoyol projelerinin fizibilitelerini de bitirdiklerini ve bu projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de hazırladıkları projelerle kentin sorunlarının büyük bir kısmını çözmüş olacaklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ile birlikte AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Sait Yaz'ın da katıldığı toplantıda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in kentin ulaşım sorununu çözecek olan Diyarray projesine Bakan Uraloğlu destek verdiğini açıkladı. Diyarbakırlıların hızlı teren ve otoyol taleplerinin de olduğuna vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bu projelerin fizibilitelerini bitirdiklerini ve hayata geçireceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçmişi var Diyarbakır'ın, Diyarbakır belli zaman dilimlerinde çok ciddi olaylar yaşamıştır, travmalar yaşamıştır, sıkıntılar yaşamıştır, yani burada yöneticilerin bizlerin eksikleri de olmuştur, bazı sıkıntılar yaşadık, ama şimdi Diyarbakır'ın önünde güzel bir gelecek var. Diyarbakırlı diyor ki bize hızlı tren ne zaman gelecek, biz de diyoruz ki buranın projelerine başladık, ön etütlerini bitirdik, biz önümüzdeki süreçte bunu getireceğiz. Bakın biz 11,12 tane ilimize doğrudan hızlı treni getirdik, 20'ye yakın ilimiz bundan doğrudan yararlanıyor baktığımız zaman. Yine bir otoyol talebi var, bunları yaptığımız zaman, güneyden geçecek otoyolla ilgili projemizi bitirdik, Irak'tan gelecek bir demir yolu ve otoyol var, onunla beraber bunu da yapacağız inşallah. Bunlar ne demektir, bunlar Diyarbakırlının Diyarbakır'da kalkınması, büyümesi, gelişmesi, iş AŞ bulması demektir. Yani Diyarbakır'ın ihracatının gelişmesi demektir, Diyarbakır'ın sanayi bölgelerini de gezdim, çok ciddi bir atak yaptı, çok güzel bir aşama kaydetti, biz bunu huzur içerisinde inşallah böyle yürüteceğiz. Bizim huzurumuzu bundan sonra kimse bozamayacak."

"Diyarray etap etap 40 kilometre olacak"

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in açıkladığı Diyarray projesine değinen Bakan Uraloğlu, projenin etap etap 40 kilometre olacağını söyledi. Uraloğlu, "Belediye başkanımız açıkladı, onun birçok projesi var, bizi ilgilendirenler var, bizi ilgilendirenler noktasında özellikle Diyarray'ı söyledi, etap etap olacak 40 kilometreye yakın. Bakın biz Diyarbakır'da raylı sistemi konuşuyoruz, çok şükür iyi bir aşama kat ettik, bundan sonra da Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz, hiç kimse yolumuzdan çeviremeyecek. Ben bugün buradayım Diyarbakır'a kaç sefer geldiğimi hatırlamıyorum, Bundan sonra da geleceğim, belediye başkanımız inşallah olacak ona destek vereceğiz, Diyarbakırlıların dertleriyle dertleneceğiz hemhal olacağız" dedi.

"Açıkladığımız projeler şehrin sorunlarını çözecektir"

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de hazırladıkları projelerin gerçek projeler olduğunu ve bu projelerle kentin sorunlarının büyük bir kısmını çözmüş olacaklarını ifade etti. Bilden, "Tüm teşkilatımız yanımda, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, ana kademe kadın kolları, gençlik kolları, tüm arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Şundan dolayı da çok mutluyuz, şehrimiz huzurlu bir seçim yapıyor, çok şükür şimdiye kadar en ufak bir sorun oluşmadı, bizim de arzuladığımız tablo budur. Hemşerilerimizin bize teveccühü çok yüksektir, 17 ilçe başkanımız açıklandıktan sonra onlara da çok güzel bir teveccüh vardır. Merkezde 4 tane ilçemiz var, onlarla çok daha fazla programları iç içe yapıyoruz ve çalışıyoruz. Önemli projelerimizin büyük bir kısmını kamuoyuna duyurduk, bu hazırladığımız projelerimizin hepsi gerçek projelerdir, fizibiliteleri hazırlanmış detaylı projelerdir ve bunları biz bu şehirde uyguladığımızda şehrimizin sorunlarının büyük bir kısmını çözmüş olacağız inşallah. Zaten biz rutin yapmamız gereken hiçbir işi yazmadık bu projelerimize, belediyecilik aslında hizmet işidir, bu nedenle burada yapılması gerek temizliktir, ruhsat işleridir, asfalttır, bunlar zaten ana görevlerimiz" diye konuştu.

"Diyarray ile ilgili desteğiniz Diyarbakır için çok anlamlıdır"

Diyarbakır'ın yaklaşık 25 yıldır belediyecilik noktasında hizmet görmediğini aktaran Bilden, Bakan Uraloğlu'na kentin ulaşım sorununu çözecek olan Diyarray projesine sunduğu desteğin çok çok kıymetli ve anlamlı olduğunu belirterek "Bizim bu şehrimiz yaklaşık çeyrek yüzyıldır yani 25 yıldır hizmet görmedi, sadece birkaç yıldır kayyum arkadaşlarımızın yaptığı hizmetler var, tabi kayyumlarımızın ana işi değil bu, kayyumlarımız olağanüstü bir durumdan dolayı buralara ikinci iş olarak nezaret ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bu projelerimizi gerçekleştirmek için de sizlerden çok ciddi bir destek bekliyoruz. Özellikle Diyarray'la ilgili açıklamış olduğunuz o destek, bizim için Diyarbakır için kıymetlidir ve anlamlıdır" şeklinde konuştu.