Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi

16.04.2022 15:31
Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin danışmanın karıştığı rüşvet davası nedeniyle 2 aylığına görevden alınmıştı. Yerine gelen Melek Mızrak Subaşı'nın makam odasındaki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırması dikkat çekti. Semih Şahin sosyal medyada "malum şahıs" imasıyla yeni başkan vekilinin bazı siyasi odaklara yakın olduğunu iddia etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, danışmanın karıştığı bir rüşvet operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici olarak görevden alınmıştı. Bu süreçte belediye meclisinde yeni bir başkan vekili seçimi yapılırken, seçimi CHP'li meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu kazanmıştı.

Başkan vekilinin makam odasından CHP liderinin fotoğraf karesini kaldırmasına tepki

İLK İŞİ KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI KALDIRMAK OLDU

Ardından 2016 yılında aldığı bir cezası onaylanan ve görevi düşürülen Tüfekçioğlu'nun yerine yine mecliste yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı kazanmıştı. Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı başkanlık makam odasında bazı düzenlemelere gitti. Makam koltuğu arkasında sağ tarafta asılı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesinin kaldırılması büyük tepkilere neden oldu.

Başkan vekilinin makam odasından CHP liderinin fotoğraf karesini kaldırmasına tepki

"HANGİ LİDERİN FOTOĞRAFI ASILACAK SİZCE?"

Dün halk gününden makamda fotoğraf karası paylaşan Melek Mızrak Subaşı'nın arkasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesi olmadığı görüldü. Bu duruma tepki gösteren Semih Şahin, "Malum şahıs yeni başkan yardımcısını yerleştirdikten sonra değişimler başladı bile. 2 fotoğraf arasındaki en önemli fark nedir? Kalkan fotoğraf yerine hangi liderin fotoğrafı asılacak sizce" diyerek tepki gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi - Son Dakika
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