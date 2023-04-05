Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener'den aldı - Son Dakika
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Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener'den aldı

05.04.2023 11:10

Bir dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürüten Lütfullah Kayalar, İYİ Parti saflarına katıldı. Kayalar'a rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener bizzat taktı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, İYİ Parti'den sürpriz bir hamle daha geldi.

ROZETİNİ BİZZAT AKŞENER TAKTI

TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yapan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. Kayalar'a rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener bizzat taktı.

Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini bizzat Meral Akşener taktı

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi. 2007 Genel seçimlerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Her yolu deniyorlar işte amaç hozmetse elinden geleni yap ama ondan ona ondan ona olmaz iyi partinin amacı hep algı oldu logo bile Osmanlı hayranlığını üst seviyeye çıktığı şu zamanda tamamen şekilden ibaret Cevap Yaz 46 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener'den aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener'den aldı - Son Dakika
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