Tatvan Kaymakamlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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