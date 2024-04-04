Botswana Devlet Başkanı, Almanya'ya 20 Bin Fili Göndermekle Tehdit Etti

Politika

Botswana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, av ganimetlerinin ithalatıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 20 bin fili Almanya'ya göndermekle tehdit etti.

Afrika ülkesi Botswana ile Almanya arasında fil krizi yaşanıyor. Botswana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Alman medyasına verdiği röportajda Almanya Çevre Bakanlığı'nın hayvanlardan elde edilen "av ganimetlerinin ithalatına daha sıkı sınırlamalar getirilmesi" önerisini eleştirdi. Bunun yalnızca Botswana'daki insanları yoksullaştıracağını belirten Masisi, koruma çabaları sonucunda ülkedeki fil sayısında patlama yaşandığını, avlanmanın fil sayısını kontrol altında tutmanın önemli bir yolu olduğunu ifade etti. Masisi, fil sürülerinin mülklere zarar verdiğini, mahsulleri yediğini ve bölge sakinlerini ezdiğini vurgulayarak, " Berlin'de oturup Botswana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay. Bu hayvanları dünya için, hatta (Almanya Çevre Bakanı Yeşiller Partisi üyesi Steffi Lemke) Lemke'nin partisi için korumanın bedelini ödüyoruz" dedi.

Ülkedeki aşırı hayvan popülasyonu ile mücadele etmek için Botswana'nın Angola'ya 8 bin fil gönderdiğini, Mozambik'e ise 500 fil teklif ettiğini söyleyen Masisi, "Bize anlatmaya çalıştığınız şekilde hayvanlarla birlikte yaşamalısınız. Almanya'ya da böyle bir hediye vermek istiyoruz. Almanya'ya 20 bin fil. Şaka değil" dedi. Masisi, 20 bin fil gönderme teklifine "hayır" cevabını kabul etmeyeceğini de belirtti.

Almanya'dan cevap

Almanya Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Botswana'nın konuyla ilgili Almanya ile herhangi bir endişesini paylaşmadığı ifade edildi. Botswana da dahil olmak üzere ithalat kurallarından etkilenen Afrika ülkeleriyle görüşmelerinin sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Biyolojik çeşitliliğin endişe verici kaybı göz önüne alındığında avcılık ithalatının sürdürülebilir ve yasal olmasını sağlamak için her şeyi yapma konusunda özel bir sorumluluğumuz var" denildi.

Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki en büyük avcılık ganimetleri ithalatçılarından biri olduğu vurgulandı.

Botswana, dünyadaki fil nüfusunun yaklaşık üçte birine (130 binden fazla) ev sahipliği yapıyor. Almanya Çevre Bakanlığı, bu yılın başlarında kaçak avlanma endişeleri nedeniyle av ganimetlerinin ithalatına daha sıkı sınırlamalar uygulanması ihtimalini gündeme getirmişti. - GABORONE