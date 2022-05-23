BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler? - Son Dakika
Üye Girişi

BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?

23.05.2022 11:38
BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" sözlerini eleştiren Hüseyin Baş, "Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerin kaçtıkları gemilerle mi?" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun, "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" sözlerine, "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?" diyerek cevap verdi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" demişti.

OSMANOĞLU'NDAN "DELİYE DÖNERSİNİZ" KARŞILIĞI

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözlerine, "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

Bu sözler üzerine BTP Genel Başkanı Baş, "Osmanoğulları'ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki, 'Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz.' Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: 'Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor' Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: 'Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor' Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Abdülhamid Han, Hüseyin Baş, Vahdettin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler? - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement