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BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu - Son Dakika

BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu

13.02.2022 22:53

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şölenine katılıp sahneye çıktı. Duman grubundan Senden Daha Güzel şarkısını söyledi. O anlar, gençlik kolları tarafından sosyal medyadan yayınlandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şölenine katıldı. Bir anda sahneye fırlayarak "Çıkarın telefonları" diyen Baş, sahnede şarkı söyleyerek herkesi coşturdu.

DUMAN ŞARKISI SÖYLEDİ

Duman grubundan "Senden Daha Güzel" şarkısını söyleyen Hüseyin Baş'ın o görüntüleri, BTP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız 'Çıkarın Telefonları' deyince biz" notuyla paylaşıldı.

BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
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Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, gençlik, Şarkı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu - Son Dakika
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