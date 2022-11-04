BTP'nin ardından Mustafa Sarıgül de Millet İttifakı'na katılmak için harekete geçti

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında uzlaşan Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin liderleri, 14 Kasım'da DEVA Partisi Lideri Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Büyük Türkiye Partisi'nin (BTP) "Altılı Masaya katılma" talebini görüşecek.

GENİŞLEMESİ ZAYIF İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ancak masadaki siyasi partiler, "masanın genişlemesine" soğuk bakarken bundan sonra masada veya muhalefet ittifakı içinde yer almak isteyen siyasi partilerle ilgili de somut tutum alacak. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e destek vermesinin "kıymetli olduğunu" belirtirken, "Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz" sözleriyle masada yedinci partiye yer olmadığı mesajı verdi.

MUSTAFA SARIGÜL DE NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI

BBC'nin haberine göre seçim ittifakı içinde yer almak isteyen başka partilerin de olabileceği, bunların bu aşamadan sonra masaya dahil edilmesinin, çalışmalarda zafiyet yaratacağı belirtiliyor. Bu arada bazısiyasi partilerin de muhalefet ittifakı için temaslara başladığı ifade ediliyor. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün muhalefet bloğu içinde yer almak istediği ve bu konuda nabız yokladığı siyasi kulislere yansıyan bilgiler arasında.