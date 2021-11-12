AK Parti Giresun Milletvekili Aydın: "Kovanlık-Aydındere Yolu 8 Aralık'ta ihaleye çıkacak" - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Avukat Kadir Aydın, Kovanlık- Aydındere yolunun ihale tarihinin belli olduğunu kaydetti.

Milletvekili Aydın, yaptığı açıklamada "Halkımızın yoğun talebi ve bizimde bu taleplerin her daim takipçisi ve destekçisi olarak gerekli girişimlerde bulunmamız neticesinde Kovanlık - Aydındere yolu ihale tarihinin 8 Aralık 2021 olarak belirlendiğini milletimizle birlikte paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlimize her daim gerekli destekleri vererek yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Aydın "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hemşehrilerimize sözünü verdiği bu yol Kovanlıklı ve Aydındereli hemşehrilerimize üst seviyede ulaşım imkanı sağlayacak olup, güzergahta meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçecektir. 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afeti nedeniyle yatırımlar nezdinde ilimize ayrılan ödeneğin daha fazlası kullanılmak zorunda kalmış ve önceden planlanan projelerin geç kalmasına sebebiyet vermişti. Bu noktada projeyi sabırla bekleyerek devletimize ve hükümetimize olan itimadını bir kez daha gösteren aziz milletimize şükranlarımı ifade ediyorum. İlimiz ve bölge halkımız için hayırlı olsun" diye konuştu. - GİRESUN