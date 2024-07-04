Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu için Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Politika

Vefat eden 14. dönem Burdur milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, Çiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan ile bazı milletvekilleri katıldı.

Törende, Çiloğlu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Çiloğlu'nun naaşı, Burdur'da ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Burdur'da 1938'de dünyaya gelen Çiloğlu, 1969'daki genel seçimlerde Adalet Partisinden Burdur milletvekili seçildi.

Çiloğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.