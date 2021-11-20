Burhaniye'de MHP' den panel tepkisi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenmesi planlanan panel tepkiye neden oldu. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde 23 Kasımda düzenlenecek panele HDP İstanbul Milletvekili Av. Züleyha Gülüm ve İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu üyesi Sevinç Kocak'ın konuşmacı olarak katılacağı açıklanırken, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, vatanını, milletini ve bayrağını sevenleri salonun önüne beklediklerini söyledi.

Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt açıklamasında şunlara yer verdi. Kuvayi Milliyecilerin vatanı, Burhaniyemizde, 23.11.2021 tarihinde yapılması planlanan, terör ile kendini özdeşleştirmiş, HDPKK Milletvekili, Züleyha Gülüm'ün katılacağı paneli, şiddetle kınıyoruz. Bu güruha yer tahsis eden Burhaniye belediyesinin de, bu yanlıştan biran önce dönmesini umuyoruz. Panelin iptal edilmemesi durumunda, başta Burhaniye MHP ilçe teşkilatı olmak üzere, körfezdeki tüm ilçe teşkilatları ile birlikte, panel alanında olacağımızdan, kimsenin şüphesi olmasın. Vatanını, milletini, bayrağını seven, tüm halkımızı, 23.11.2021 tarihinde saat 14: 00 da, Reha Yurdakul Kültür merkezinin önünde, bekliyoruz. Saygılarımızla" - BALIKESİR