Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak - Son Dakika
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Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak

17.05.2022 10:00

2023 seçimlerine kendi isim ve logolarıyla gireceklerini belirten Babacan'ın ardından Büyük Birlik Partisi de seçime kendi logosuyla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğini açıkladı.

Türkiye, yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. İttifak konularını seçimin yaklaştığı süreçte konuşmayı tercih eden muhalefet partilerinden DEVA Partisi, seçime kendi logosu ve amblemi ile girme kararı aldığını duyurmuştu.

DEVA'DAN SONRA BİR PARTİ DAHA

DEVA'dan sonra bir partiden daha benzer karar geldi. Büyük Birlik Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi logosu ve amblemi ile girme kararı aldı. Partinin önümüzdeki süreçte teşkilatlanma çalışmalarına da ağırlık vereceği aktarıldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN KOPMUYORLAR

Büyük Birlik Partisi'nin bu kararı "Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyorlar mı?" sorularını da akla getirdi. Fakat bu sorular çok geçmeden cevap buldu. Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı bünyesinde kalmaya devam edecek.

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Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak - Son Dakika


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