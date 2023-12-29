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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı

Geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine birçok siyasi ve iş dünyasından isim katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün\'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı
29.12.2023 - 16:11,
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

Geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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