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Büyükelçi Bodnar: "Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak" - Son Dakika

Büyükelçi Bodnar: "Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak"

12.02.2022 13:26
Büyükelçi Bodnar: "Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak"

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar 'Ukrayna'nın Yanında Kal' programında bir araya geldi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar 'Ukrayna'nın Yanında Kal' programında bir araya geldi. Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar," Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak" dedi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar "Ukrayna'nın Yanında Kal" kampanyası kapsamında Ankara'daki Ukrayna Derneğinde bir araya geldi. Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim hakkında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar basın açıklaması düzenledi. Çocukların ellerindeki "Teşekkürler Türkiye" pankartları dikkat çekti.

"Kesinlikle 2014'teki olaylar yaşanmayacak"

Rusya'nın hava saldırılarıyla işgal başlatacağı yönündeki iddialara cevap veren Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Fiilen bu endişe verici bir mesaj ve medyadan buna benzer mesajları son haftalarda alıyoruz. Savunmaya hazır olmamız lazım ve silahlı kuvvetlerimizde buna hazır. Ben yine de sağduyunun kazanılmasını umuyorum. Geniş kapsamlı saldırının olmayacağını umuyorum. Ama Rusya hiç akla uymayan bu kararı alırsa bizde elimizden geldiğince savunmaya hazırız. Kesinlikle 2014'teki olaylar tekrar yaşanmayacak" diye konuştu.

"Bizim için önemli olan kaç ülkenin kendi diplomatlarını geri çağırdığı değil, kaç ülkenin bize yardım etmeye hazır olduğu önemli"

Ülkelerin Ukrayna'daki vatandaşlarını geri çağırması konusuna da değinen Bodnar, "Her ülkenin kendi eylem planları ve protokolleri var bu yüzden her ülke böyle bir karar alma hakkına sahip. Bize göre söz konusu çok erken bir karar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü hemen yarın silahlı saldırının tırmanışının riski şu an çok düşük. Ama tabii şunu da anlıyoruz ki medyada söz konusu haberler hızla yayılıyor. Özellikle paniği yayıyor. O yüzden ülkelerde böyle bir karar alabiliyor. Bizim için önemli olan kaç ülkenin kendi diplomatlarını geri çağırdığı değil, kaç ülkenin bize yardım etmeye hazır olduğu önemli. Bildiğiniz üzere Ukrayna her gün onlarca ton ağırlığında olan Ukrayna'nın savunmasını sağlayacak belli silahlar ve askeri araçlar geliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Büyükelçi Bodnar: Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak
Büyükelçi Bodnar: Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak
Büyükelçi Bodnar: Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükelçi Bodnar: 'Kesinlikle 2014 yılındaki olaylar yaşanmayacak' - Son Dakika


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