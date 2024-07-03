Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Canik için seferberlik halinde çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Canik için seferberlik halinde çalışıyoruz

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Canik için seferberlik halinde çalışıyoruz

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik için seferberlik halinde çalıştıklarını belirterek, meclis olarak yaz tatili yapmayacaklarını açıkladı. Başkan Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

03.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik için seferberlik halinde çalıştıklarını belirterek, meclis olarak yaz tatili yapmayacaklarını açıkladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. İlçede üstyapı ve altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, Canik'in değerine değer katacak eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Canik'imizi eser ve hizmetlerle ihya etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Canik Belediye Meclisi Temmuz Ayı Açılış Toplantısı, Başkan Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Sahada gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizi daha ileriye taşımak, ilçemize yeni eser ve hizmetler kazandırmak için ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Sahadan bir an olsun ayrılmadan, Canik için seferberlik halinde çalışıyoruz. Modern şehir yapısı kazandırdığımız ilçemizin, değerine değer katacak yeni projeleri ve yatırımları kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Canik Belediye Meclisinin oy birliğiyle tatil yapmadan çalışma kararı aldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerine ilçede yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmeler yapan Sandıkçı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Canik için seferberlik halinde çalışıyoruz - Son Dakika

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